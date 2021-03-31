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На портале госуслуг открыли запись детей в школу
На портале госуслуг открыли запись детей в школу
Приём заявлений на обучение по общеобразовательным программам начинается на портале госуслуг с 1 апреля, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:02
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олег качанов
образование - общество
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приём заявлений на обучение по общеобразовательным программам начинается на портале госуслуг с 1 апреля, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова передаёт пресс-служба.Чиновник пояснил, что регистрация заявления на поступление в школу будет произведена автоматически сразу после его подачи, а уведомление об этом направлено заявителю в личный кабинет на госуслугах. "В настоящее время портал госуслуг готов к повышенной нагрузке и позволит всем желающим записать детей в школу в электронном виде", - резюмировал он.Ранее на портале госуслуг появилась возможность для подачи документов в ряд российских вузов в рамках апробации сервиса "Поступление в вуз онлайн".
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олег качанов, образование - общество, общество

На портале госуслуг открыли запись детей в школу

22:02 31.03.2021 (обновлено: 22:10 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАзбука и букет цветов на парте
Азбука и букет цветов на парте - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приём заявлений на обучение по общеобразовательным программам начинается на портале госуслуг с 1 апреля, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова передаёт пресс-служба.

"Начинается прием заявлений на обучение по образовательным программам общего образования через портал госуслуг. С 1 апреля по 30 июня 2021 года подать электронное заявление на поступление в школу смогут жители 30 российских регионов, в которых обеспечена техническая возможность подачи заявления через специализированную форму на портале", - сказал Качанов.

Чиновник пояснил, что регистрация заявления на поступление в школу будет произведена автоматически сразу после его подачи, а уведомление об этом направлено заявителю в личный кабинет на госуслугах. "В настоящее время портал госуслуг готов к повышенной нагрузке и позволит всем желающим записать детей в школу в электронном виде", - резюмировал он.
Ранее на портале госуслуг появилась возможность для подачи документов в ряд российских вузов в рамках апробации сервиса "Поступление в вуз онлайн".
Ученики начальных классов в гимназии Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 17:41
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Олег КачановОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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