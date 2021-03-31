https://ria.ru/20210331/shkola-1603711508.html

На портале госуслуг открыли запись детей в школу

На портале госуслуг открыли запись детей в школу

Приём заявлений на обучение по общеобразовательным программам начинается на портале госуслуг с 1 апреля, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T22:02

2021-03-31T22:02

2021-03-31T22:10

олег качанов

образование - общество

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приём заявлений на обучение по общеобразовательным программам начинается на портале госуслуг с 1 апреля, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова передаёт пресс-служба.Чиновник пояснил, что регистрация заявления на поступление в школу будет произведена автоматически сразу после его подачи, а уведомление об этом направлено заявителю в личный кабинет на госуслугах. "В настоящее время портал госуслуг готов к повышенной нагрузке и позволит всем желающим записать детей в школу в электронном виде", - резюмировал он.Ранее на портале госуслуг появилась возможность для подачи документов в ряд российских вузов в рамках апробации сервиса "Поступление в вуз онлайн".

https://ria.ru/20210330/vospitanie-1603499130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег качанов, образование - общество, общество