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Посольство в Эстонии назвало арест Середенко подавлением инакомыслия
Посольство в Эстонии назвало арест Середенко подавлением инакомыслия
Посольство России в Эстонии считает арест правозащитника Сергея Середенко подавлением инакомыслия, говорится в обнародованном в среду заявлении российской... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:31
2021-03-31T19:31
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар - РИА Новости. Посольство России в Эстонии считает арест правозащитника Сергея Середенко подавлением инакомыслия, говорится в обнародованном в среду заявлении российской дипмиссии.Государственная прокуратура Эстонии объявила во вторник, что юрист - правозащитник Середенко в начале марта был арестован по подозрению в антигосударственной деятельности. Подозрения Середенко предъявлены по статье 235 УК Эстонии, которая подразумевает создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии.Посольство отметило, что Эстонию обоснованно критикуют на многих международных площадках. И этому есть немало причин: это и сохранение института негражданства, и дискриминация в системе образования, и нарушение прав русскоязычных граждан, и многое другое."Среди тех, кто на протяжении многих лет выступает с критикой сложившегося положения дел в стране, весьма заметен был известный правозащитник С.Середенко, открыто как гражданин Эстонии излагавший свою точку зрения на этот счет. Тем более ошеломляюще прозвучало сообщение, причем со значительным опозданием, о его аресте. Трудно избавиться от впечатления, что мы имеем дело еще с одним примером подавления инакомыслия в Эстонии, заявляющей о себе как о стране с передовой демократией", - говорится в заявлении посольства РФ.Российские дипломаты выразили надежду, что в ходе начатого расследования будет доказана полная несостоятельность обвинений, выдвинутых против Середенко.
https://ria.ru/20210331/zhurnalistika-1603635184.html
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россия, эстония, в мире

Посольство в Эстонии назвало арест Середенко подавлением инакомыслия

19:31 31.03.2021
 
© Sputnik / Денис ПастуховЭстонский юрист-правозащитник Сергей Середенко
Эстонский юрист-правозащитник Сергей Середенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Денис Пастухов
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар - РИА Новости. Посольство России в Эстонии считает арест правозащитника Сергея Середенко подавлением инакомыслия, говорится в обнародованном в среду заявлении российской дипмиссии.
Государственная прокуратура Эстонии объявила во вторник, что юрист - правозащитник Середенко в начале марта был арестован по подозрению в антигосударственной деятельности. Подозрения Середенко предъявлены по статье 235 УК Эстонии, которая подразумевает создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии.
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Посольство отметило, что Эстонию обоснованно критикуют на многих международных площадках. И этому есть немало причин: это и сохранение института негражданства, и дискриминация в системе образования, и нарушение прав русскоязычных граждан, и многое другое.
"Среди тех, кто на протяжении многих лет выступает с критикой сложившегося положения дел в стране, весьма заметен был известный правозащитник С.Середенко, открыто как гражданин Эстонии излагавший свою точку зрения на этот счет. Тем более ошеломляюще прозвучало сообщение, причем со значительным опозданием, о его аресте. Трудно избавиться от впечатления, что мы имеем дело еще с одним примером подавления инакомыслия в Эстонии, заявляющей о себе как о стране с передовой демократией", - говорится в заявлении посольства РФ.
Сергей Середенко - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Главред Baltnews прокомментировал арест правозащитника Середенко
Российские дипломаты выразили надежду, что в ходе начатого расследования будет доказана полная несостоятельность обвинений, выдвинутых против Середенко.
 
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