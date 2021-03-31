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Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса"
Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса"
"Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:02
2021-03-31T13:02
космос - риа наука
алексей кудрин
роскосмос
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."В этом году также есть нарушения в работе "Роскосмоса", у нас постоянно идёт мониторинг. Вместе с тем отмечу, что "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине," - сказал он, выступая в Совете Федерации."Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерский учётом. Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования... И не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", - добавил Кудрин.
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космос - риа наука, алексей кудрин, роскосмос, совет федерации рф, общество

Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса"

13:02 31.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"В этом году также есть нарушения в работе "Роскосмоса", у нас постоянно идёт мониторинг. Вместе с тем отмечу, что "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине," - сказал он, выступая в Совете Федерации.
"Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерский учётом. Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования... И не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", - добавил Кудрин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в мобильной башне обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Космос - РИА НаукаАлексей КудринРоскосмосСовет Федерации РФОбщество
 
 
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