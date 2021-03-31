https://ria.ru/20210331/roskosmos-1603607853.html

Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса"

Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса"

"Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:02

2021-03-31T13:02

2021-03-31T13:02

космос - риа наука

алексей кудрин

роскосмос

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/80397/87/803978781_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_4f8a0d78b3fbabf0cf072862cea03f08.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."В этом году также есть нарушения в работе "Роскосмоса", у нас постоянно идёт мониторинг. Вместе с тем отмечу, что "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине," - сказал он, выступая в Совете Федерации."Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерский учётом. Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования... И не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", - добавил Кудрин.

https://ria.ru/20210330/rakety-1603433487.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, алексей кудрин, роскосмос, совет федерации рф, общество