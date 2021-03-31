https://ria.ru/20210331/roskosmos-1603607853.html
Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса"
Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса"
"Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:02
2021-03-31T13:02
2021-03-31T13:02
космос - риа наука
алексей кудрин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств не обнаружено, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."В этом году также есть нарушения в работе "Роскосмоса", у нас постоянно идёт мониторинг. Вместе с тем отмечу, что "Роскосмос" стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине," - сказал он, выступая в Совете Федерации."Сегодня это в основном нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерский учётом. Я все-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования... И не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", - добавил Кудрин.
https://ria.ru/20210330/rakety-1603433487.html
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космос - риа наука, алексей кудрин, роскосмос, совет федерации рф, общество