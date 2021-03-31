https://ria.ru/20210331/proizvoditeli-1603678662.html

Крупные производители подтвердили готовность устанавливать российское ПО

Крупные производители подтвердили готовность устанавливать российское ПО

Все крупные производители подтвердили готовность исполнять требование о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на электронные устройства,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:59

2021-03-31T17:59

2021-03-31T17:59

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все крупные производители подтвердили готовность исполнять требование о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на электронные устройства, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.В декабре в РФ был принят закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения."Все устройства, которые будут произведены начиная с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, все должны по умолчанию иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств", - отметил глава Минцифры в ходе совещания в среду."Еще раз я хотел бы сказать: мы не навязываем российские приложения, мы не ограничиваем пользователей в выборе того, что у них должно быть на устройстве. Мы обеспечиваем равные условия пользователей к этим приложениям, но конечное решение все равно остается за ним", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210331/po-1603660100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество