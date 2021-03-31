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Крупные производители подтвердили готовность устанавливать российское ПО
Крупные производители подтвердили готовность устанавливать российское ПО
Все крупные производители подтвердили готовность исполнять требование о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на электронные устройства,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:59
2021-03-31T17:59
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все крупные производители подтвердили готовность исполнять требование о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на электронные устройства, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.В декабре в РФ был принят закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения."Все устройства, которые будут произведены начиная с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, все должны по умолчанию иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств", - отметил глава Минцифры в ходе совещания в среду."Еще раз я хотел бы сказать: мы не навязываем российские приложения, мы не ограничиваем пользователей в выборе того, что у них должно быть на устройстве. Мы обеспечиваем равные условия пользователей к этим приложениям, но конечное решение все равно остается за ним", - подчеркнул он.
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максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество

Крупные производители подтвердили готовность устанавливать российское ПО

17:59 31.03.2021
 
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все крупные производители подтвердили готовность исполнять требование о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на электронные устройства, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
В декабре в РФ был принят закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.

"На сегодня все крупные производители подтвердили выполнение требования закона, включая компанию Apple, которая до этого не предустанавливала российские приложения даже за деньги. Всего по умолчанию на смартфоны, планшеты будут ставиться 15 приложений, которыми ежедневно пользуется примерно 90% наших граждан", - сказал Шадаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Все устройства, которые будут произведены начиная с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, все должны по умолчанию иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств", - отметил глава Минцифры в ходе совещания в среду.
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"Еще раз я хотел бы сказать: мы не навязываем российские приложения, мы не ограничиваем пользователей в выборе того, что у них должно быть на устройстве. Мы обеспечиваем равные условия пользователей к этим приложениям, но конечное решение все равно остается за ним", - подчеркнул он.
 
Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииОбщество
 
 
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