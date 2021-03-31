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Суд в Петербурге запретил мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"*
Суд в Петербурге запретил мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"*
экстремистским и запрещенным к распространению на территории страны, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:41
2021-03-31T21:41
2021-03-31T21:41
россия
свидетели иеговы
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал приложение JW Library организации "Свидетели Иеговы"* экстремистским и запрещенным к распространению на территории страны, сообщает пресс-служба городской прокуратуры."Октябрьский районный суд рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры Санкт-Петербурга в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании приложения JW Library экстремистским и запрете к распространению на территории Российской Федерации. По иску прокуратуры суд признал приложение JW Library экстремистским", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, проверка прокуратуры города выявила факты массового распространения в данном приложении, работающем через сервисы Google Play и App Store, экстремистских печатных изданий. Авторские права на приложение принадлежат организации "Свидетели Иеговы"*, отмечается в сообщении.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, свидетели иеговы, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга
признал приложение JW Library организации "Свидетели Иеговы
"*
экстремистским и запрещенным к распространению на территории страны, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
"Октябрьский районный суд рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры Санкт-Петербурга в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании приложения JW Library экстремистским и запрете к распространению на территории Российской Федерации. По иску прокуратуры суд признал приложение JW Library экстремистским", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, проверка прокуратуры города выявила факты массового распространения в данном приложении, работающем через сервисы Google Play и App Store, экстремистских печатных изданий. Авторские права на приложение принадлежат организации "Свидетели Иеговы"*, отмечается в сообщении.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.