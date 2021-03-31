https://ria.ru/20210331/prilozhenie-1603710027.html

Суд в Петербурге запретил мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"*

Суд в Петербурге запретил мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"*

экстремистским и запрещенным к распространению на территории страны, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:41

2021-03-31T21:41

2021-03-31T21:41

россия

свидетели иеговы

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал приложение JW Library организации "Свидетели Иеговы"* экстремистским и запрещенным к распространению на территории страны, сообщает пресс-служба городской прокуратуры."Октябрьский районный суд рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры Санкт-Петербурга в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании приложения JW Library экстремистским и запрете к распространению на территории Российской Федерации. По иску прокуратуры суд признал приложение JW Library экстремистским", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, проверка прокуратуры города выявила факты массового распространения в данном приложении, работающем через сервисы Google Play и App Store, экстремистских печатных изданий. Авторские права на приложение принадлежат организации "Свидетели Иеговы"*, отмечается в сообщении.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210325/zaderzhanie-1602792910.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свидетели иеговы, санкт-петербург, происшествия