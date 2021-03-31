https://ria.ru/20210331/priamure-1603588349.html

Орлов: для строительства жилья в регионе необходима инфраструктура

Орлов: для строительства жилья в регионе необходима инфраструктура

Для повышения интереса застройщиков и населения участки под индивидуальное жилищное строительство в Приамурье необходимо обеспечить инфраструктурой, этот вопрос РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:42

2021-03-31T11:42

2021-03-31T11:42

василий орлов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_0:136:2200:1374_1920x0_80_0_0_087c0080baf64906cfa280d699ad2252.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мар – РИА Новости. Для повышения интереса застройщиков и населения участки под индивидуальное жилищное строительство в Приамурье необходимо обеспечить инфраструктурой, этот вопрос надо детально проработать с главами муниципальных образований, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.Реализацию в Приамурье регионального проекта "Жилье" обсудили на заседании правительства области. Согласно установленному Минстроем России плану, с 2019 по 2030 год в Приамурье нужно построить почти три миллиона квадратных метров жилья, в 2019-2020 годах план перевыполнен на 101 и 109% соответственно, план на 2021 год – 220 тысяч квадратных метров, с начала года уже введено более 9 тысяч "квадратов", строятся 80 домов площадью 616 тысяч квадратных метров.Как сообщает правительство Приамурья, спрос на жилье резко вырос благодаря программе "Дальневосточная ипотека", сельской ипотеке и антикризисной под 6,5%, на 25 марта жители Приамурья подали в банки 6095 заявок на оформление ипотеки, одобрено из них 3689, заключено 1668 кредитных договоров.Для развития жилищного строительства в Приамурье региональный Минстрой разработал концепцию жилищного строительства до 2030 года, на базе Амурского ипотечного агентства создается Корпорация жилищного строительства области, которая должна стать "одним окном" по работе в данной сфере. Концепция определяет такие направления, как комплексное развитие территорий, малоэтажное многоцелевое жилищное строительство, стимулирование развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

https://ria.ru/20210324/zanyatost-1602607624.html

https://ria.ru/20210325/vozrast-1602758463.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), амурская область