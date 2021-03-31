Орлов: для строительства жилья в регионе необходима инфраструктура
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мар – РИА Новости. Для повышения интереса застройщиков и населения участки под индивидуальное жилищное строительство в Приамурье необходимо обеспечить инфраструктурой, этот вопрос надо детально проработать с главами муниципальных образований, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Реализацию в Приамурье регионального проекта "Жилье" обсудили на заседании правительства области. Согласно установленному Минстроем России плану, с 2019 по 2030 год в Приамурье нужно построить почти три миллиона квадратных метров жилья, в 2019-2020 годах план перевыполнен на 101 и 109% соответственно, план на 2021 год – 220 тысяч квадратных метров, с начала года уже введено более 9 тысяч "квадратов", строятся 80 домов площадью 616 тысяч квадратных метров.
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Как сообщает правительство Приамурья, спрос на жилье резко вырос благодаря программе "Дальневосточная ипотека", сельской ипотеке и антикризисной под 6,5%, на 25 марта жители Приамурья подали в банки 6095 заявок на оформление ипотеки, одобрено из них 3689, заключено 1668 кредитных договоров.
Для развития жилищного строительства в Приамурье региональный Минстрой разработал концепцию жилищного строительства до 2030 года, на базе Амурского ипотечного агентства создается Корпорация жилищного строительства области, которая должна стать "одним окном" по работе в данной сфере. Концепция определяет такие направления, как комплексное развитие территорий, малоэтажное многоцелевое жилищное строительство, стимулирование развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
"Комплексное развитие территорий должно быть на особом контроле у минстроя и минюста. Амурское ипотечное агентство в свою очередь необходимо трансформировать в своеобразную "службу заказчика", через которую при помощи бюджетных средств можно было бы решать проблемы по обеспечению жильем различных социальных категорий граждан. Кроме того, важно обратить внимание на индивидуальное жилищное строительство. Нужно способствовать обеспечению участков под ИЖС необходимой инфраструктурой, что, естественно, повысит интерес у застройщиков и населения. Этот вопрос необходимо детально проработать с главами муниципальных образований, особенно сделать акцент на сельские территории", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.