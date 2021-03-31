https://ria.ru/20210331/posledstviya-1603547520.html

Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19

Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19

К каким последствиям может привести потеря обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции и как быстрее вернуть восприятие запахов, рассказал в интервью... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T02:15

2021-03-31T02:15

2021-03-31T02:15

распространение коронавируса

владимир зайцев

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. К каким последствиям может привести потеря обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции и как быстрее вернуть восприятие запахов, рассказал в интервью радио Sputnik ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Проблемы с обонянием после COVID-19 обычно проходят через месяц после окончания болезни. Если по истечении этого срока нормальное восприятие запахов не возвращается, нужно срочно обратиться к врачу, советует Зайцев.Чтобы назначить эффективное лечение, специалисту необходимо будет осмотреть полость носа и носоглотку, а также провести при необходимости дополнительные исследования.Помочь восстановлению обоняния может и сам пациент. Для этого нужно тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая различные ароматы. Однако не каждый запах для этого подходит, предупредил врач. Ни в коем случае не нужно вдыхать нашатырный спирт, уксус, резкую парфюмерию. Травмированной слизистой от таких сильных запахов ничего хорошего не будет, объяснил Зайцев. А вот, например, мягкий, но стойкий аромат базилика может быть очень эффективным.Отоларинголог посоветовал решать вопрос с восстановлением обоняния как можно раньше, чтобы избежать серьезных последствий. Например, проблемы могут возникнуть на чисто бытовом уровне, если человек, который не воспринимает запахи, не поймет, если в доме произойдет утечка газа. Могут быть и серьезные последствия для психоэмоционального состояния."Человек, утрачивающий обоняние, может утратить вкус к жизни. Когда человек не чувствует вкуса, не ощущает, не различает запахи, это очень плохо с точки зрения психоэмоционального фона. Постепенно может развиваться состояние депрессии, угнетенного духа, когда нет тяги к жизни", – предостерег Зайцев.

https://ria.ru/20210330/myasnikov-1603521763.html

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603492816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зайцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество