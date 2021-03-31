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Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
К каким последствиям может привести потеря обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции и как быстрее вернуть восприятие запахов, рассказал в интервью... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T02:15
2021-03-31T02:15
2021-03-31T02:15
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владимир зайцев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. К каким последствиям может привести потеря обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции и как быстрее вернуть восприятие запахов, рассказал в интервью радио Sputnik ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Проблемы с обонянием после COVID-19 обычно проходят через месяц после окончания болезни. Если по истечении этого срока нормальное восприятие запахов не возвращается, нужно срочно обратиться к врачу, советует Зайцев.Чтобы назначить эффективное лечение, специалисту необходимо будет осмотреть полость носа и носоглотку, а также провести при необходимости дополнительные исследования.Помочь восстановлению обоняния может и сам пациент. Для этого нужно тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая различные ароматы. Однако не каждый запах для этого подходит, предупредил врач. Ни в коем случае не нужно вдыхать нашатырный спирт, уксус, резкую парфюмерию. Травмированной слизистой от таких сильных запахов ничего хорошего не будет, объяснил Зайцев. А вот, например, мягкий, но стойкий аромат базилика может быть очень эффективным.Отоларинголог посоветовал решать вопрос с восстановлением обоняния как можно раньше, чтобы избежать серьезных последствий. Например, проблемы могут возникнуть на чисто бытовом уровне, если человек, который не воспринимает запахи, не поймет, если в доме произойдет утечка газа. Могут быть и серьезные последствия для психоэмоционального состояния."Человек, утрачивающий обоняние, может утратить вкус к жизни. Когда человек не чувствует вкуса, не ощущает, не различает запахи, это очень плохо с точки зрения психоэмоционального фона. Постепенно может развиваться состояние депрессии, угнетенного духа, когда нет тяги к жизни", – предостерег Зайцев.
https://ria.ru/20210330/myasnikov-1603521763.html
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владимир зайцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
К каким последствиям может привести потеря обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции и как быстрее вернуть восприятие запахов, рассказал в интервью радио Sputnik
ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев
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Проблемы с обонянием после COVID-19 обычно проходят через месяц после окончания болезни. Если по истечении этого срока нормальное восприятие запахов не возвращается, нужно срочно обратиться к врачу, советует Зайцев.
"У снижения обоняния есть две составляющие: есть так называемый кондуктивный тип, когда проблемы на уровне слизистой оболочки полости носа, и так называемая сенсоневральная составляющая, когда проблема уже с обонятельной зоной головного мозга. Если говорить про второе, помочь здесь крайне сложно, если говорим про кондуктивную составляющую ‒ помочь и можно, и нужно", – отметил отоларинголог.
Чтобы назначить эффективное лечение, специалисту необходимо будет осмотреть полость носа и носоглотку, а также провести при необходимости дополнительные исследования.
Помочь восстановлению обоняния может и сам пациент. Для этого нужно тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая различные ароматы. Однако не каждый запах для этого подходит, предупредил врач. Ни в коем случае не нужно вдыхать нашатырный спирт, уксус, резкую парфюмерию. Травмированной слизистой от таких сильных запахов ничего хорошего не будет, объяснил Зайцев. А вот, например, мягкий, но стойкий аромат базилика может быть очень эффективным.
"Очень хорошо в этом вопросе помогает запах базилика. В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и "слушать" запах. Он не очень резкий, но очень стойкий, хорошо восстанавливает обонятельные луковицы, способствует улучшению обоняния и раскрывает обоняние пациента, к тому же обладает противовоспалительным действием. Можно делать по несколько вдохов 3‒4 раза в день", – посоветовал Зайцев.
Отоларинголог посоветовал решать вопрос с восстановлением обоняния как можно раньше, чтобы избежать серьезных последствий. Например, проблемы могут возникнуть на чисто бытовом уровне, если человек, который не воспринимает запахи, не поймет, если в доме произойдет утечка газа. Могут быть и серьезные последствия для психоэмоционального состояния.
"Человек, утрачивающий обоняние, может утратить вкус к жизни. Когда человек не чувствует вкуса, не ощущает, не различает запахи, это очень плохо с точки зрения психоэмоционального фона. Постепенно может развиваться состояние депрессии, угнетенного духа, когда нет тяги к жизни", – предостерег Зайцев.