https://ria.ru/20210331/polet-1603547937.html

АТОР сообщила о запрете полетов в Турцию из 13 российских городов

АТОР сообщила о запрете полетов в Турцию из 13 российских городов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о запрете на рейсы в Турцию из 13 российских городов. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T00:31

2021-03-31T00:31

2021-03-31T00:31

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

великобритания

южно-сахалинск

краснодар

волгоград

калуга

липецк

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Названы города, из которых нельзя будет полететь в Турцию

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585070806_135:490:2905:2048_1920x0_80_0_0_cb6edf0a75bbf3707eff8975ba264e60.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о запрете на рейсы в Турцию из 13 российских городов. Отмечается, что об этом говорится в телеграмме Росавиации. Как подчеркивается в сообщении, согласно решениям правительства, вступающим в силу с 1 апреля 2021 года, возобновляется международное авиасообщение из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.Россия из-за пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для технического обслуживания, транзитных рейсов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полетов, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.

https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602880896.html

великобритания

южно-сахалинск

краснодар

волгоград

калуга

липецк

сочи

турция

саратов

тюмень

нальчик

воронеж

оренбург

белгород

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация туроператоров россии (атор), великобритания, южно-сахалинск, краснодар, волгоград, калуга, липецк, сочи, турция, саратов, тюмень, нальчик, воронеж, оренбург, белгород, барнаул, общество