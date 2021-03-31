https://ria.ru/20210331/polet-1603547937.html
АТОР сообщила о запрете полетов в Турцию из 13 российских городов
АТОР сообщила о запрете полетов в Турцию из 13 российских городов
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о запрете на рейсы в Турцию из 13 российских городов. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T00:31
2021-03-31T00:31
2021-03-31T00:31
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
великобритания
южно-сахалинск
краснодар
волгоград
калуга
липецк
сочи
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Названы города, из которых нельзя будет полететь в Турцию
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о запрете на рейсы в Турцию из 13 российских городов. Отмечается, что об этом говорится в телеграмме Росавиации. Как подчеркивается в сообщении, согласно решениям правительства, вступающим в силу с 1 апреля 2021 года, возобновляется международное авиасообщение из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.Россия из-за пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для технического обслуживания, транзитных рейсов с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полетов, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.
https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602880896.html
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ассоциация туроператоров россии (атор), великобритания, южно-сахалинск, краснодар, волгоград, калуга, липецк, сочи, турция, саратов, тюмень, нальчик, воронеж, оренбург, белгород, барнаул, общество