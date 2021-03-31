https://ria.ru/20210331/podderzhka-1603601206.html

Кудрин оценил доступность мер поддержки для нуждающихся россиян

Кудрин оценил доступность мер поддержки для нуждающихся россиян

Более 20% живущих за чертой бедности россиян не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:31

2021-03-31T12:31

2021-03-31T12:53

россия

алексей кудрин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751042_0:274:3143:2041_1920x0_80_0_0_92cea812534dacf8a733f9bac0644335.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 20% живущих за чертой бедности россиян не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации."В фокусе нашего внимания - снижение уровня бедности", - сказал Кудрин, выступая с отчетом о работе ведомства за 2020 год. Он напомнил, что президент РФ поставил цель к 2030 году снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6% населения.Он признал, что большую роль в снижении рисков бедности в прошлом году сыграли пособия на детей, которые власти выплачивали гражданам в рамках антикризисных мер. "Если бы не было этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше", - заявил Кудрин."Вместе с тем нужны дополнительные меры для достижения показателей, установленных президентом РФ", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210331/bednost-1603553940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей кудрин, общество