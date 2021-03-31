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Кудрин оценил доступность мер поддержки для нуждающихся россиян
Кудрин оценил доступность мер поддержки для нуждающихся россиян
Более 20% живущих за чертой бедности россиян не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:31
2021-03-31T12:31
2021-03-31T12:53
россия
алексей кудрин
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 20% живущих за чертой бедности россиян не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации."В фокусе нашего внимания - снижение уровня бедности", - сказал Кудрин, выступая с отчетом о работе ведомства за 2020 год. Он напомнил, что президент РФ поставил цель к 2030 году снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6% населения.Он признал, что большую роль в снижении рисков бедности в прошлом году сыграли пособия на детей, которые власти выплачивали гражданам в рамках антикризисных мер. "Если бы не было этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше", - заявил Кудрин."Вместе с тем нужны дополнительные меры для достижения показателей, установленных президентом РФ", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210331/bednost-1603553940.html
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РИА Новости
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россия, алексей кудрин, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Более 20% живущих за чертой бедности россиян не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин
, выступая на пленарном заседании Совета Федерации
.
"В фокусе нашего внимания - снижение уровня бедности", - сказал Кудрин, выступая с отчетом о работе ведомства за 2020 год. Он напомнил, что президент РФ поставил цель к 2030 году снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6% населения.
"Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются неохваченными господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума", - заявил глава Счетной палаты.
Он признал, что большую роль в снижении рисков бедности в прошлом году сыграли пособия на детей, которые власти выплачивали гражданам в рамках антикризисных мер. "Если бы не было этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше", - заявил Кудрин.
"Вместе с тем нужны дополнительные меры для достижения показателей, установленных президентом РФ", - подчеркнул он.