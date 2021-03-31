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Кудрин оценил доступность мер поддержки для нуждающихся россиян
Кудрин оценил доступность мер поддержки для нуждающихся россиян
Более 20% живущих за чертой бедности россиян не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:31
2021-03-31T12:53
россия
алексей кудрин
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 20% живущих за чертой бедности россиян не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации."В фокусе нашего внимания - снижение уровня бедности", - сказал Кудрин, выступая с отчетом о работе ведомства за 2020 год. Он напомнил, что президент РФ поставил цель к 2030 году снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6% населения.Он признал, что большую роль в снижении рисков бедности в прошлом году сыграли пособия на детей, которые власти выплачивали гражданам в рамках антикризисных мер. "Если бы не было этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше", - заявил Кудрин."Вместе с тем нужны дополнительные меры для достижения показателей, установленных президентом РФ", - подчеркнул он.
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россия, алексей кудрин, общество

Кудрин оценил доступность мер поддержки для нуждающихся россиян

12:31 31.03.2021 (обновлено: 12:53 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 20% живущих за чертой бедности россиян не охвачены ни одной из существующих мер социальной поддержки, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
"В фокусе нашего внимания - снижение уровня бедности", - сказал Кудрин, выступая с отчетом о работе ведомства за 2020 год. Он напомнил, что президент РФ поставил цель к 2030 году снизить уровень бедности с 13,2% до 6,6% населения.
"Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются неохваченными господдержкой категории граждан и более 20% граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума", - заявил глава Счетной палаты.
Он признал, что большую роль в снижении рисков бедности в прошлом году сыграли пособия на детей, которые власти выплачивали гражданам в рамках антикризисных мер. "Если бы не было этих мер, то примерно на 2% величина бедности в процентном отношении к населению была бы выше", - заявил Кудрин.
"Вместе с тем нужны дополнительные меры для достижения показателей, установленных президентом РФ", - подчеркнул он.
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 05:08
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РоссияАлексей КудринОбщество
 
 
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