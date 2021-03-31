Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/pamyat-1603692278.html
Ученые рассказали, как память о войне поможет отношениям России и Польши
Ученые рассказали, как память о войне поможет отношениям России и Польши
Теплые чувства, которые проявляли польские граждане в своих письмах жителям СССР по случаю седьмой годовщины окончания Сталинградской битвы, и издание сейчас... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:10
2021-03-31T19:10
россия
российское историческое общество
дмитрий бак
новые времена
российская академия наук
польша
сталинград
москва
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151655/41/1516554130_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4df46555184f092f29a0a597e067089e.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Теплые чувства, которые проявляли польские граждане в своих письмах жителям СССР по случаю седьмой годовщины окончания Сталинградской битвы, и издание сейчас сборника этих приветствий с участием российских и польских историков свидетельствуют о том, что методы "народной дипломатии" помогают объединить народы и оказываются сильнее западной пропаганды, старающейся расколоть Россию и Польшу – об этом говорили участники презентации сборника, прошедшей во вторник в Москве.Мероприятие состоялось в Доме Российского исторического общества (РИО). Иллюстрированный сборник исторических материалов "Городу и миру" издан на русском и польском языках. В его состав вошли 75 документов из фондов Музея-заповедника "Сталинградская битва" – приветственных писем и телеграмм, написанных гражданами Польши в адрес Сталинграда и его жителей в 1950 году в седьмую годовщину окончания Сталинградской битвы. Проект нацелен на ознакомление российской и польской аудитории с уникальными историческими материалами, символизирующими признание жителями Польши героического подвига защитников и жителей Сталинграда.Научный редактор сборника, старший научный сотрудник отдела истории славянских народов Центральной Европы в Новое время Института славяноведения Российской академии наук Кирилл Кочегаров отметил, что эта книга стала проявлением взаимного уважения российского и польского народов и что специалисты из Польши активно участвовали в подготовке сборника. "И, конечно, мы бы хотели, чтобы такое сотрудничество в будущем было более широким", - добавил Кочегаров.По его словам, очень важно, чтобы та искренность, то восхищение простых жителей Польши героическим подвигом участников обороны Сталинграда, и которая проявляется в письмах тех лет, доходила до современной молодежи.Но память о героизме защитников Сталинграда в определенной мере присутствует и в современном польском обществе, добавил Кочегаров и в подтверждение привел свой личный опыт. Он рассказал, что несколько лет назад возвращался из командировки в Варшаву, и его соседом оказался молодой поляк, обычный рабочий, летевший в Россию."Каково же было мое удивление, когда я узнал, что он летит в Волгоград. Он – не ветеран войны, он обычный современный молодой человек, но который знает и помнит (о подвиге Сталинграда). Это свидетельствует о том, что в польском обществе, в польском народе память об этом сохраняется. Это прекрасная база для научных, культурных контактов, развития диалога", - отметил Кочегаров.Директор Польского культурного центра в Москве Петр Сквечиньский сказал, что "очень благодарен за эту замечательную книгу". По его словам, письма, представленные в сборнике, стали "детищем" Второй мировой войны, когда и над поляками, и над русскими нависла "самая страшная угроза". И память о победе в той войне надо хранить, подчеркнул Сквечиньский.По его словам, у Польши и России, вопреки каким-либо разногласиям, "есть большой потенциал для (взаимной) заинтересованности, добрых и хороших чувств, положительных эмоций", и выразил надежду, что этот потенциал будет реализован.А по мнению директора Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрия Бака, как содержание писем, так и факт их опубликования говорят "о том, что все-таки методы "народной дипломатии" далеко не исчерпаны". По его словам, из западных центров идут "лучи, искривляющие наши отношения". Но "на низовом, обычном, бытовом уровне никакая мощная пропагандистская машина … не сможет исказить традиционные чувства симпатии (российского и польского народов друг к другу)", - отметил Бак.Председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский пояснил важность совместной работы российских и польских историков."В таком отношении, основанном на взаимном уважении и взаимном интересе, есть залог нормального будущего наших взаимоотношений, которые и должны быть между соседями", - сказал Могилевский.По его словам, история российско-польских взаимоотношений очень многогранна, и нуждается в профессиональной исторической дискуссии. "Но все то, что к истории не относится, должно оставаться за ее рамками", - подчеркнул Могилевский.
https://ria.ru/20210128/ukraina-1594894919.html
https://ria.ru/20200622/1573281815.html
https://ria.ru/20200622/1573276678.html
https://ria.ru/20200127/1563941099.html
россия
польша
сталинград
москва
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151655/41/1516554130_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_da2f5edb2e3a28694a5a18c2c3c11ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российское историческое общество, дмитрий бак, новые времена, российская академия наук, польша, сталинград, москва, варшава, в мире

Ученые рассказали, как память о войне поможет отношениям России и Польши

19:10 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Теплые чувства, которые проявляли польские граждане в своих письмах жителям СССР по случаю седьмой годовщины окончания Сталинградской битвы, и издание сейчас сборника этих приветствий с участием российских и польских историков свидетельствуют о том, что методы "народной дипломатии" помогают объединить народы и оказываются сильнее западной пропаганды, старающейся расколоть Россию и Польшу – об этом говорили участники презентации сборника, прошедшей во вторник в Москве.
Мероприятие состоялось в Доме Российского исторического общества (РИО). Иллюстрированный сборник исторических материалов "Городу и миру" издан на русском и польском языках. В его состав вошли 75 документов из фондов Музея-заповедника "Сталинградская битва" – приветственных писем и телеграмм, написанных гражданами Польши в адрес Сталинграда и его жителей в 1950 году в седьмую годовщину окончания Сталинградской битвы. Проект нацелен на ознакомление российской и польской аудитории с уникальными историческими материалами, символизирующими признание жителями Польши героического подвига защитников и жителей Сталинграда.
Марш националистов во Львове в честь создания Украинской повстанческой армии - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:45
В РВИО заявили, что на Украине предали память жертв войны
Научный редактор сборника, старший научный сотрудник отдела истории славянских народов Центральной Европы в Новое время Института славяноведения Российской академии наук Кирилл Кочегаров отметил, что эта книга стала проявлением взаимного уважения российского и польского народов и что специалисты из Польши активно участвовали в подготовке сборника. "И, конечно, мы бы хотели, чтобы такое сотрудничество в будущем было более широким", - добавил Кочегаров.
По его словам, очень важно, чтобы та искренность, то восхищение простых жителей Польши героическим подвигом участников обороны Сталинграда, и которая проявляется в письмах тех лет, доходила до современной молодежи.
Но память о героизме защитников Сталинграда в определенной мере присутствует и в современном польском обществе, добавил Кочегаров и в подтверждение привел свой личный опыт. Он рассказал, что несколько лет назад возвращался из командировки в Варшаву, и его соседом оказался молодой поляк, обычный рабочий, летевший в Россию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня 2020, 10:0075 лет Великой Победы
Путин назвал память о войне для народа России абсолютно священной
"Каково же было мое удивление, когда я узнал, что он летит в Волгоград. Он – не ветеран войны, он обычный современный молодой человек, но который знает и помнит (о подвиге Сталинграда). Это свидетельствует о том, что в польском обществе, в польском народе память об этом сохраняется. Это прекрасная база для научных, культурных контактов, развития диалога", - отметил Кочегаров.
Директор Польского культурного центра в Москве Петр Сквечиньский сказал, что "очень благодарен за эту замечательную книгу". По его словам, письма, представленные в сборнике, стали "детищем" Второй мировой войны, когда и над поляками, и над русскими нависла "самая страшная угроза". И память о победе в той войне надо хранить, подчеркнул Сквечиньский.
По его словам, у Польши и России, вопреки каким-либо разногласиям, "есть большой потенциал для (взаимной) заинтересованности, добрых и хороших чувств, положительных эмоций", и выразил надежду, что этот потенциал будет реализован.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня 2020, 07:36
Лукашенко отметил необходимость беречь память о Второй мировой войне
А по мнению директора Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрия Бака, как содержание писем, так и факт их опубликования говорят "о том, что все-таки методы "народной дипломатии" далеко не исчерпаны". По его словам, из западных центров идут "лучи, искривляющие наши отношения". Но "на низовом, обычном, бытовом уровне никакая мощная пропагандистская машина … не сможет исказить традиционные чувства симпатии (российского и польского народов друг к другу)", - отметил Бак.
Председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский пояснил важность совместной работы российских и польских историков.
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2020
27 января 2020, 18:45
Дуда пообещал, что Польша сохранит память о преступлениях нацистов
"В таком отношении, основанном на взаимном уважении и взаимном интересе, есть залог нормального будущего наших взаимоотношений, которые и должны быть между соседями", - сказал Могилевский.
По его словам, история российско-польских взаимоотношений очень многогранна, и нуждается в профессиональной исторической дискуссии. "Но все то, что к истории не относится, должно оставаться за ее рамками", - подчеркнул Могилевский.
 
РоссияРоссийское историческое обществоДмитрий БакНовые временаРоссийская академия наукПольшаСталинградМоскваВаршаваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния