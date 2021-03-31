https://ria.ru/20210331/pamyat-1603692278.html

Ученые рассказали, как память о войне поможет отношениям России и Польши

Ученые рассказали, как память о войне поможет отношениям России и Польши

Теплые чувства, которые проявляли польские граждане в своих письмах жителям СССР по случаю седьмой годовщины окончания Сталинградской битвы, и издание сейчас... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:10

2021-03-31T19:10

2021-03-31T19:10

россия

российское историческое общество

дмитрий бак

новые времена

российская академия наук

польша

сталинград

москва

варшава

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Теплые чувства, которые проявляли польские граждане в своих письмах жителям СССР по случаю седьмой годовщины окончания Сталинградской битвы, и издание сейчас сборника этих приветствий с участием российских и польских историков свидетельствуют о том, что методы "народной дипломатии" помогают объединить народы и оказываются сильнее западной пропаганды, старающейся расколоть Россию и Польшу – об этом говорили участники презентации сборника, прошедшей во вторник в Москве.Мероприятие состоялось в Доме Российского исторического общества (РИО). Иллюстрированный сборник исторических материалов "Городу и миру" издан на русском и польском языках. В его состав вошли 75 документов из фондов Музея-заповедника "Сталинградская битва" – приветственных писем и телеграмм, написанных гражданами Польши в адрес Сталинграда и его жителей в 1950 году в седьмую годовщину окончания Сталинградской битвы. Проект нацелен на ознакомление российской и польской аудитории с уникальными историческими материалами, символизирующими признание жителями Польши героического подвига защитников и жителей Сталинграда.Научный редактор сборника, старший научный сотрудник отдела истории славянских народов Центральной Европы в Новое время Института славяноведения Российской академии наук Кирилл Кочегаров отметил, что эта книга стала проявлением взаимного уважения российского и польского народов и что специалисты из Польши активно участвовали в подготовке сборника. "И, конечно, мы бы хотели, чтобы такое сотрудничество в будущем было более широким", - добавил Кочегаров.По его словам, очень важно, чтобы та искренность, то восхищение простых жителей Польши героическим подвигом участников обороны Сталинграда, и которая проявляется в письмах тех лет, доходила до современной молодежи.Но память о героизме защитников Сталинграда в определенной мере присутствует и в современном польском обществе, добавил Кочегаров и в подтверждение привел свой личный опыт. Он рассказал, что несколько лет назад возвращался из командировки в Варшаву, и его соседом оказался молодой поляк, обычный рабочий, летевший в Россию."Каково же было мое удивление, когда я узнал, что он летит в Волгоград. Он – не ветеран войны, он обычный современный молодой человек, но который знает и помнит (о подвиге Сталинграда). Это свидетельствует о том, что в польском обществе, в польском народе память об этом сохраняется. Это прекрасная база для научных, культурных контактов, развития диалога", - отметил Кочегаров.Директор Польского культурного центра в Москве Петр Сквечиньский сказал, что "очень благодарен за эту замечательную книгу". По его словам, письма, представленные в сборнике, стали "детищем" Второй мировой войны, когда и над поляками, и над русскими нависла "самая страшная угроза". И память о победе в той войне надо хранить, подчеркнул Сквечиньский.По его словам, у Польши и России, вопреки каким-либо разногласиям, "есть большой потенциал для (взаимной) заинтересованности, добрых и хороших чувств, положительных эмоций", и выразил надежду, что этот потенциал будет реализован.А по мнению директора Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрия Бака, как содержание писем, так и факт их опубликования говорят "о том, что все-таки методы "народной дипломатии" далеко не исчерпаны". По его словам, из западных центров идут "лучи, искривляющие наши отношения". Но "на низовом, обычном, бытовом уровне никакая мощная пропагандистская машина … не сможет исказить традиционные чувства симпатии (российского и польского народов друг к другу)", - отметил Бак.Председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский пояснил важность совместной работы российских и польских историков."В таком отношении, основанном на взаимном уважении и взаимном интересе, есть залог нормального будущего наших взаимоотношений, которые и должны быть между соседями", - сказал Могилевский.По его словам, история российско-польских взаимоотношений очень многогранна, и нуждается в профессиональной исторической дискуссии. "Но все то, что к истории не относится, должно оставаться за ее рамками", - подчеркнул Могилевский.

https://ria.ru/20210128/ukraina-1594894919.html

https://ria.ru/20200622/1573281815.html

https://ria.ru/20200622/1573276678.html

https://ria.ru/20200127/1563941099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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