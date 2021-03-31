https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603699639.html

В УФСИН рассказали о выговорах Навальному в колонии

В УФСИН рассказали о выговорах Навальному в колонии

Алексей Навальный получил несколько выговоров в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, сообщает региональное управление ФСИН. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:14

2021-03-31T20:14

2021-03-31T20:19

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

владимирская область

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Алексей Навальный получил несколько выговоров в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, сообщает региональное управление ФСИН.Отмечается, что меры взыскания к осужденному применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ.По каждому случаю с Навальным проводились разъяснительные беседы. Меры взыскания и порядок их применения к осужденным при отбывании лишения свободы определены действующим законодательством и применяются ко всем осужденным без исключения, уточняет ведомство.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/navalnyy-1603693728.html

https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603541796.html

владимирская область

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, алексей навальный, происшествия