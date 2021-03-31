https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603699639.html
В УФСИН рассказали о выговорах Навальному в колонии
В УФСИН рассказали о выговорах Навальному в колонии
Алексей Навальный получил несколько выговоров в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, сообщает региональное управление ФСИН. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:14
2021-03-31T20:14
2021-03-31T20:19
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Алексей Навальный получил несколько выговоров в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, сообщает региональное управление ФСИН.Отмечается, что меры взыскания к осужденному применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ.По каждому случаю с Навальным проводились разъяснительные беседы. Меры взыскания и порядок их применения к осужденным при отбывании лишения свободы определены действующим законодательством и применяются ко всем осужденным без исключения, уточняет ведомство.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/navalnyy-1603693728.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, алексей навальный, происшествия
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Алексей Навальный
получил несколько выговоров в исправительной колонии № 2 во Владимирской области
, сообщает региональное управление ФСИН
.
Отмечается, что меры взыскания к осужденному применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
"При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня, Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры", - говорится в сообщении.
По каждому случаю с Навальным проводились разъяснительные беседы. Меры взыскания и порядок их применения к осужденным при отбывании лишения свободы определены действующим законодательством и применяются ко всем осужденным без исключения, уточняет ведомство.
Симоновский суд Москвы
2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру
. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.