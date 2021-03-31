Алексей Навальный объявил голодовку
18:35 31.03.2021 (обновлено: 21:11 31.03.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Алексей Навальный объявил голодовку, объяснив это тем, что к нему не допускают приглашенного врача.
"Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", - говорится в его Instagram.
Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера. Она отмечала, что у него болят нога и спина.
В Instagram Навального уточняется, что "боль в спине перешла в ногу; участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность".
Как заявляла его адвокат Ольга Михайлова, приглашенного врача к Навальному не пускают, рекомендованные лекарства передать не разрешают, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны. В качестве лечения, отметила Михайлова, осужденному дают ибупрофен. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.