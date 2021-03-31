https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603685123.html

Алексей Навальный объявил голодовку

Алексей Навальный объявил голодовку

Алексей Навальный объявил голодовку, объяснив это тем, что к нему не допускают приглашенного врача. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:35

2021-03-31T18:35

2021-03-31T21:11

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Алексей Навальный объявил голодовку, объяснив это тем, что к нему не допускают приглашенного врача.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера. Она отмечала, что у него болят нога и спина.В Instagram Навального уточняется, что "боль в спине перешла в ногу; участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность".Как заявляла его адвокат Ольга Михайлова, приглашенного врача к Навальному не пускают, рекомендованные лекарства передать не разрешают, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны. В качестве лечения, отметила Михайлова, осужденному дают ибупрофен. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603445059.html

https://ria.ru/20210322/navalnyy-1602284391.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия