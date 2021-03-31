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Российские туристы рассказали, что они пьют в самолетах и поездах
Российские туристы рассказали, что они пьют в самолетах и поездах
Самыми популярными напитками у российских туристов на борту самолета или в поезде оказались вода, чай и кофе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:14
2021-03-31T12:14
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МОСКВА, 31 мар— РИА Новости. Самыми популярными напитками у российских туристов на борту самолета или в поезде оказались вода, чай и кофе, сообщает OneTwoTrip. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, чем они утоляют жажду во время поездок. В опросе приняли участие 3760 человек (можно было выбирать несколько вариантов ответов).Оказалось, что на борту самолета самый популярный напиток — простая вода (ее заказывают 46,3 процента пассажиров). Фруктовый сок или морс выбирают 27,6 процентов опрошенных, а томатный — 21,7 процента. Кроме того, 14,7 процента пьют газировку, а 13,8 процента респондентов предпочитают алкоголь.Из горячих напитков чуть большим успехом пользуется кофе — его пьют 44,3 процента опрошенных. Чай любят 42,8 процента. Еще 11,5 процента россиян ответили, что вообще не заказывают горячие напитки во время перелета.Самый популярный напиток у путешествующих поездом — чай: его пьют 65,2 процента опрошенных. На втором месте (43,7 процента голосов) — вода, а на третьем — кофе (38,1 процента). Четверть пассажиров выберут сок, а 14,2 процента — алкоголь.
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туризм, туристы, поезда, самолеты, новости - туризм

Российские туристы рассказали, что они пьют в самолетах и поездах

12:14 31.03.2021
 
© Depositphotos / KelenyЕда в самолете
Еда в самолете - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / Keleny
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар— РИА Новости. Самыми популярными напитками у российских туристов на борту самолета или в поезде оказались вода, чай и кофе, сообщает OneTwoTrip.
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, чем они утоляют жажду во время поездок. В опросе приняли участие 3760 человек (можно было выбирать несколько вариантов ответов).
Оказалось, что на борту самолета самый популярный напиток — простая вода (ее заказывают 46,3 процента пассажиров).
Фруктовый сок или морс выбирают 27,6 процентов опрошенных, а томатный — 21,7 процента. Кроме того, 14,7 процента пьют газировку, а 13,8 процента респондентов предпочитают алкоголь.
Из горячих напитков чуть большим успехом пользуется кофе — его пьют 44,3 процента опрошенных. Чай любят 42,8 процента. Еще 11,5 процента россиян ответили, что вообще не заказывают горячие напитки во время перелета.
Самый популярный напиток у путешествующих поездом — чай: его пьют 65,2 процента опрошенных. На втором месте (43,7 процента голосов) — вода, а на третьем — кофе (38,1 процента). Четверть пассажиров выберут сок, а 14,2 процента — алкоголь.
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