https://ria.ru/20210331/napitki-1603482597.html

Российские туристы рассказали, что они пьют в самолетах и поездах

Российские туристы рассказали, что они пьют в самолетах и поездах

Самыми популярными напитками у российских туристов на борту самолета или в поезде оказались вода, чай и кофе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:14

2021-03-31T12:14

2021-03-31T12:14

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МОСКВА, 31 мар— РИА Новости. Самыми популярными напитками у российских туристов на борту самолета или в поезде оказались вода, чай и кофе, сообщает OneTwoTrip. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, чем они утоляют жажду во время поездок. В опросе приняли участие 3760 человек (можно было выбирать несколько вариантов ответов).Оказалось, что на борту самолета самый популярный напиток — простая вода (ее заказывают 46,3 процента пассажиров). Фруктовый сок или морс выбирают 27,6 процентов опрошенных, а томатный — 21,7 процента. Кроме того, 14,7 процента пьют газировку, а 13,8 процента респондентов предпочитают алкоголь.Из горячих напитков чуть большим успехом пользуется кофе — его пьют 44,3 процента опрошенных. Чай любят 42,8 процента. Еще 11,5 процента россиян ответили, что вообще не заказывают горячие напитки во время перелета.Самый популярный напиток у путешествующих поездом — чай: его пьют 65,2 процента опрошенных. На втором месте (43,7 процента голосов) — вода, а на третьем — кофе (38,1 процента). Четверть пассажиров выберут сок, а 14,2 процента — алкоголь.

https://ria.ru/20210225/samolety-1598947878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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