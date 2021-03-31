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Кудрин оценил эффект от налога на самозанятых
Кудрин оценил эффект от налога на самозанятых
Счетная палата РФ считает положительным результат введения в России специального налогового режима для самозанятых - налога на профессиональный доход (НПД),... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:16
2021-03-31T14:16
алексей кудрин
совет федерации рф
москва
московская область (подмосковье)
калужская область
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ считает положительным результат введения в России специального налогового режима для самозанятых - налога на профессиональный доход (НПД), хотя это привело к выпадающим доходам государственных внебюджетных фондов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин."Анализируя плюсы, минусы и риски, я бы сказал, что этот эксперимент имеет положительный результат. Мы должны считаться с тем, что иногда у нас будут выпадающие доходы, но зато мы будем полностью учитывать эту категорию граждан, и они будут тем не менее хоть минимально, но уплачивать налоги", - сказал Кудрин в Совеет Федерации, подводя итоги работы ведомства за 2020 год.НПД был запущен с 2019 года в четырех пилотных регионах России, а в 2020 году – распространен на всю территорию страны. Этот режим позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%."Мы проанализировали, как идет этот эксперимент, исследовали на примере четырех субъектов: Москва, Московская область, Калужская область и республика Татарстан", - рассказал Кудрин. Он признал, что у властей на старте эксперимента были опасения, что индивидуальные предприниматели начнут переходить на уплату НПД с других режимов, а работодатели в целях экономии на налогах начнут переводить на него своих сотрудников."Но, слава богу, эти опасения не оправдались", – заявил глава Счетной палаты. Настораживает аудиторов, по его словам, только выпадающие доходы внебюджетных фондов, поскольку самозанятые не платят социальных взносов. По данным Счетной палаты, по четырем субъектам-пилотам выпадающие доходы Пенсионного фонда составили за время эксперимента 1,9 миллиарда рублей, а ФСС - 74 миллиона рублей."Что касается общего бюджетного эффекта, то 38% граждан, ставших самозанятыми, за год до перехода, ни о каких налогах не отчитывались, налогов не платили. Значит мы захватили ту часть населения, которая относилась к теневой части экономики", - сказал он.
https://ria.ru/20210329/samozanyatye-1603278014.html
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алексей кудрин, совет федерации рф, москва, московская область (подмосковье), калужская область, экономика

Кудрин оценил эффект от налога на самозанятых

14:16 31.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ считает положительным результат введения в России специального налогового режима для самозанятых - налога на профессиональный доход (НПД), хотя это привело к выпадающим доходам государственных внебюджетных фондов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.
"Анализируя плюсы, минусы и риски, я бы сказал, что этот эксперимент имеет положительный результат. Мы должны считаться с тем, что иногда у нас будут выпадающие доходы, но зато мы будем полностью учитывать эту категорию граждан, и они будут тем не менее хоть минимально, но уплачивать налоги", - сказал Кудрин в Совеет Федерации, подводя итоги работы ведомства за 2020 год.
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НПД был запущен с 2019 года в четырех пилотных регионах России, а в 2020 году – распространен на всю территорию страны. Этот режим позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
"Мы проанализировали, как идет этот эксперимент, исследовали на примере четырех субъектов: Москва, Московская область, Калужская область и республика Татарстан", - рассказал Кудрин. Он признал, что у властей на старте эксперимента были опасения, что индивидуальные предприниматели начнут переходить на уплату НПД с других режимов, а работодатели в целях экономии на налогах начнут переводить на него своих сотрудников.
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"Но, слава богу, эти опасения не оправдались", – заявил глава Счетной палаты. Настораживает аудиторов, по его словам, только выпадающие доходы внебюджетных фондов, поскольку самозанятые не платят социальных взносов. По данным Счетной палаты, по четырем субъектам-пилотам выпадающие доходы Пенсионного фонда составили за время эксперимента 1,9 миллиарда рублей, а ФСС - 74 миллиона рублей.
"Что касается общего бюджетного эффекта, то 38% граждан, ставших самозанятыми, за год до перехода, ни о каких налогах не отчитывались, налогов не платили. Значит мы захватили ту часть населения, которая относилась к теневой части экономики", - сказал он.
 
Алексей КудринСовет Федерации РФМоскваМосковская область (Подмосковье)Калужская областьЭкономика
 
 
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