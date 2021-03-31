https://ria.ru/20210331/merkel-1603656720.html

Меркель в разговоре с Путиным призвала соблюдать права Навального

Меркель в разговоре с Путиным призвала соблюдать права Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала соблюдать права российского блогера Алексея Навального, который... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:20

2021-03-31T16:20

2021-03-31T16:21

бруно лепру

штеффен зайберт

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ангела меркель

германия

белоруссия

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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала соблюдать права российского блогера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Накануне состоялась видеоконференция лидеров РФ, ФРГ и Франции. Как сообщал Кремль, во время беседы Путин дал Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону разъяснения обстоятельств дела Навального после того, как они подняли эту тему.Он не стал отвечать на вопрос, кто был инициатором видеоконференции, отметив, что "видеоконференции проводятся тогда, когда два или, как в этом случае, три партнера договариваются об этом".Также Зайберт подчеркнул, что переговоры проводились не в рамках нормандского формата - формата четырехсторонних переговоров РФ, ФРГ, Франция и Украина по урегулирования конфликта в последней. "Он был бы таким, если бы собрались все четверо, как у нас неоднократно бывало в прошлом, возможно, будет снова. Вчера был разговор вместе с французским президентом и президентом Путиным о целом ряде тем. Украина было одной из них, вакцина - другой, Навальный был третьей темой, Беларусь также играла роль (в переговорах), ситуации в Сирии, Ливии. Это был весьма широкий спектр тем", - заявил Зайберт.Также он не стал отвечать на вопрос о том, как долго шли переговоры. "Длительность переговоров я озвучивать не буду, но это не были 3-4 часа", - заявил представитель кабмина.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603445059.html

https://ria.ru/20210328/slutskiy-1603159109.html

https://ria.ru/20210326/navalnyy-1602965140.html

германия

белоруссия

сирия

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бруно лепру, штеффен зайберт, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), ангела меркель, германия, белоруссия, сирия, в мире