https://ria.ru/20210331/matvienko-1603667990.html
Матвиенко оценила уровень продовольственной безопасности в России
Матвиенко оценила уровень продовольственной безопасности в России
России не угрожает голод, страна повышает уровень самообеспеченности продовольствием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам "правительственного... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:04
2021-03-31T17:04
2021-03-31T17:04
валентина матвиенко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. России не угрожает голод, страна повышает уровень самообеспеченности продовольствием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева."Эксперты говорят о том, что мир ждёт голод по причине повышения температурного режима", - сказала парламентарий."Нам голод точно не угрожает - Россия повышает уровень самообеспеченности продовольствием, нашей продовольственной безопасности, и одновременно увеличивает объёмы сельскохозяйтвенного экспорта, на нём государство может сегодня хорошо зарабатывать", - отметила сенатор.Матвиенко также подчеркнула высокий профессионализм главы Минсельхоза."Раньше в Советском Союзе министрами сельского хозяйства назначали тех, кого надо хорошо трудоустроить на пенсии, а здесь назначили молодого, амбициозного, перспективного", - сказала спикер. По ее словам, Патрушев погрузился в тему: "Такое впечатление, что вы начинали свою карьеру трактористом, как минимум", - добавила она."Это очень приятно, когда министр знает до деталей отрасль, небезразлично и неформально откликается на проблемы, которые есть", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20201209/prodovolstvie-1588434294.html
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валентина матвиенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости.
России не угрожает голод, страна повышает уровень самообеспеченности продовольствием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
по итогам "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза
Дмитрия Патрушева.
"Эксперты говорят о том, что мир ждёт голод по причине повышения температурного режима", - сказала парламентарий.
"Нам голод точно не угрожает - Россия повышает уровень самообеспеченности продовольствием, нашей продовольственной безопасности, и одновременно увеличивает объёмы сельскохозяйтвенного экспорта, на нём государство может сегодня хорошо зарабатывать", - отметила сенатор.
Матвиенко также подчеркнула высокий профессионализм главы Минсельхоза.
"Раньше в Советском Союзе министрами сельского хозяйства назначали тех, кого надо хорошо трудоустроить на пенсии, а здесь назначили молодого, амбициозного, перспективного", - сказала спикер. По ее словам, Патрушев погрузился в тему: "Такое впечатление, что вы начинали свою карьеру трактористом, как минимум", - добавила она.
"Это очень приятно, когда министр знает до деталей отрасль, небезразлично и неформально откликается на проблемы, которые есть", - сказала Матвиенко.