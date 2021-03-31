https://ria.ru/20210331/matvienko-1603667990.html

Матвиенко оценила уровень продовольственной безопасности в России

Матвиенко оценила уровень продовольственной безопасности в России

России не угрожает голод, страна повышает уровень самообеспеченности продовольствием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам "правительственного... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:04

2021-03-31T17:04

2021-03-31T17:04

валентина матвиенко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. России не угрожает голод, страна повышает уровень самообеспеченности продовольствием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева."Эксперты говорят о том, что мир ждёт голод по причине повышения температурного режима", - сказала парламентарий."Нам голод точно не угрожает - Россия повышает уровень самообеспеченности продовольствием, нашей продовольственной безопасности, и одновременно увеличивает объёмы сельскохозяйтвенного экспорта, на нём государство может сегодня хорошо зарабатывать", - отметила сенатор.Матвиенко также подчеркнула высокий профессионализм главы Минсельхоза."Раньше в Советском Союзе министрами сельского хозяйства назначали тех, кого надо хорошо трудоустроить на пенсии, а здесь назначили молодого, амбициозного, перспективного", - сказала спикер. По ее словам, Патрушев погрузился в тему: "Такое впечатление, что вы начинали свою карьеру трактористом, как минимум", - добавила она."Это очень приятно, когда министр знает до деталей отрасль, небезразлично и неформально откликается на проблемы, которые есть", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20201209/prodovolstvie-1588434294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество