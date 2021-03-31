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Матвиенко оценила уровень продовольственной безопасности в России
Матвиенко оценила уровень продовольственной безопасности в России
России не угрожает голод, страна повышает уровень самообеспеченности продовольствием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам "правительственного... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:04
2021-03-31T17:04
валентина матвиенко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. России не угрожает голод, страна повышает уровень самообеспеченности продовольствием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева."Эксперты говорят о том, что мир ждёт голод по причине повышения температурного режима", - сказала парламентарий."Нам голод точно не угрожает - Россия повышает уровень самообеспеченности продовольствием, нашей продовольственной безопасности, и одновременно увеличивает объёмы сельскохозяйтвенного экспорта, на нём государство может сегодня хорошо зарабатывать", - отметила сенатор.Матвиенко также подчеркнула высокий профессионализм главы Минсельхоза."Раньше в Советском Союзе министрами сельского хозяйства назначали тех, кого надо хорошо трудоустроить на пенсии, а здесь назначили молодого, амбициозного, перспективного", - сказала спикер. По ее словам, Патрушев погрузился в тему: "Такое впечатление, что вы начинали свою карьеру трактористом, как минимум", - добавила она."Это очень приятно, когда министр знает до деталей отрасль, небезразлично и неформально откликается на проблемы, которые есть", - сказала Матвиенко.
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валентина матвиенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество

Матвиенко оценила уровень продовольственной безопасности в России

17:04 31.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. России не угрожает голод, страна повышает уровень самообеспеченности продовольствием, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.
"Эксперты говорят о том, что мир ждёт голод по причине повышения температурного режима", - сказала парламентарий.
"Нам голод точно не угрожает - Россия повышает уровень самообеспеченности продовольствием, нашей продовольственной безопасности, и одновременно увеличивает объёмы сельскохозяйтвенного экспорта, на нём государство может сегодня хорошо зарабатывать", - отметила сенатор.
Матвиенко также подчеркнула высокий профессионализм главы Минсельхоза.
"Раньше в Советском Союзе министрами сельского хозяйства назначали тех, кого надо хорошо трудоустроить на пенсии, а здесь назначили молодого, амбициозного, перспективного", - сказала спикер. По ее словам, Патрушев погрузился в тему: "Такое впечатление, что вы начинали свою карьеру трактористом, как минимум", - добавила она.
"Это очень приятно, когда министр знает до деталей отрасль, небезразлично и неформально откликается на проблемы, которые есть", - сказала Матвиенко.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 15:23
В Минсельхозе заявили об отсутствии дефицита на продовольственном рынке
 
Валентина МатвиенкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
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