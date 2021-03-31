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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210331/matkapital-1603664529.html
Минниханов предлагает расширить возможности использования маткапитала
Минниханов предлагает расширить возможности использования маткапитала
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с предпринимателями, что планирует обратиться в Госдуму РФ с предложением расширить возможности... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:50
2021-03-31T16:50
республика татарстан
жилье
айрат фаррахов
рустам минниханов
бугульминский район
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КАЗАНЬ, 31 мар — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с предпринимателями, что планирует обратиться в Госдуму РФ с предложением расширить возможности использования материнского капитала, в частности, разрешить оплачивать этими средствами услуги индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования.Общественный представитель уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей в Бугульминском районе Диана Миндубаева рассказала, что одна из жительниц региона попросила индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги допобразования, научить ее сына читать. Многодетная мать хотела заплатить за обучение сына средствами маткапитала, но не смогла этого сделать, так как действующее законодательство предусматривает такую возможность при оплате услуг юридических лиц, но не индивидуальных предпринимателей.Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов пояснил, что в законе о материнском капитале предоставляется возможность оплачивать услуги образования материнским капиталом, но в правилах оплаты, установленных постановлением правительства РФ, прописаны только организации. "Вопрос абсолютно справедливый", - отметил он."Я обращусь… в адрес Госдумы. Эта тема касается не только Татарстана", - сказал Минниханов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/tatarstan-1600533244.html
бугульминский район
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жилье, айрат фаррахов, рустам минниханов, бугульминский район

Минниханов предлагает расширить возможности использования маткапитала

16:50 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 31 мар — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с предпринимателями, что планирует обратиться в Госдуму РФ с предложением расширить возможности использования материнского капитала, в частности, разрешить оплачивать этими средствами услуги индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования.
Общественный представитель уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей в Бугульминском районе Диана Миндубаева рассказала, что одна из жительниц региона попросила индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги допобразования, научить ее сына читать. Многодетная мать хотела заплатить за обучение сына средствами маткапитала, но не смогла этого сделать, так как действующее законодательство предусматривает такую возможность при оплате услуг юридических лиц, но не индивидуальных предпринимателей.
Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов пояснил, что в законе о материнском капитале предоставляется возможность оплачивать услуги образования материнским капиталом, но в правилах оплаты, установленных постановлением правительства РФ, прописаны только организации. "Вопрос абсолютно справедливый", - отметил он.
"Я обращусь… в адрес Госдумы. Эта тема касается не только Татарстана", - сказал Минниханов.
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Республика ТатарстанЖильеАйрат ФарраховРустам МиннихановБугульминский район
 
 
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