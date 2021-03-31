https://ria.ru/20210331/matkapital-1603664529.html

Минниханов предлагает расширить возможности использования маткапитала

Минниханов предлагает расширить возможности использования маткапитала

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с предпринимателями, что планирует обратиться в Госдуму РФ с предложением расширить возможности... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:50

2021-03-31T16:50

2021-03-31T16:50

республика татарстан

жилье

айрат фаррахов

рустам минниханов

бугульминский район

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КАЗАНЬ, 31 мар — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с предпринимателями, что планирует обратиться в Госдуму РФ с предложением расширить возможности использования материнского капитала, в частности, разрешить оплачивать этими средствами услуги индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования.Общественный представитель уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей в Бугульминском районе Диана Миндубаева рассказала, что одна из жительниц региона попросила индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги допобразования, научить ее сына читать. Многодетная мать хотела заплатить за обучение сына средствами маткапитала, но не смогла этого сделать, так как действующее законодательство предусматривает такую возможность при оплате услуг юридических лиц, но не индивидуальных предпринимателей.Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов пояснил, что в законе о материнском капитале предоставляется возможность оплачивать услуги образования материнским капиталом, но в правилах оплаты, установленных постановлением правительства РФ, прописаны только организации. "Вопрос абсолютно справедливый", - отметил он."Я обращусь… в адрес Госдумы. Эта тема касается не только Татарстана", - сказал Минниханов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/tatarstan-1600533244.html

бугульминский район

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жилье, айрат фаррахов, рустам минниханов, бугульминский район