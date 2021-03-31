Минниханов предлагает расширить возможности использования маткапитала
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
КАЗАНЬ, 31 мар — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на встрече с предпринимателями, что планирует обратиться в Госдуму РФ с предложением расширить возможности использования материнского капитала, в частности, разрешить оплачивать этими средствами услуги индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования.
Общественный представитель уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей в Бугульминском районе Диана Миндубаева рассказала, что одна из жительниц региона попросила индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги допобразования, научить ее сына читать. Многодетная мать хотела заплатить за обучение сына средствами маткапитала, но не смогла этого сделать, так как действующее законодательство предусматривает такую возможность при оплате услуг юридических лиц, но не индивидуальных предпринимателей.
Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов пояснил, что в законе о материнском капитале предоставляется возможность оплачивать услуги образования материнским капиталом, но в правилах оплаты, установленных постановлением правительства РФ, прописаны только организации. "Вопрос абсолютно справедливый", - отметил он.
"Я обращусь… в адрес Госдумы. Эта тема касается не только Татарстана", - сказал Минниханов.