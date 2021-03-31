https://ria.ru/20210331/lyzhi-1603553233.html
В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
Горнолыжный сезон на курортах Северного Кавказа близок к завершению, но где-то еще можно найти склоны, где есть снег, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T04:07
2021-03-31T04:07
2021-03-31T04:07
туризм
россия
архыз
северный кавказ
роман вильфанд
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москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Горнолыжный сезон на курортах Северного Кавказа близок к завершению, но где-то еще можно найти склоны, где есть снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что на метеорологической станции Гуниб (Дагестан) нет снега, а на станции Сулак фиксируется больше одного метра снега, на Рокском перевале также около метра."На Чегете почти полтора метра снега, в то же время в Теберде меньше 1 сантиметра, в Домбае - 74 сантиметра, в Терсколе около 90 сантиметров, а в Архызе снега меньше пяти сантиметров. Заканчивается сезон", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20210331/zamorozki-1603552969.html
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