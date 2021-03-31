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https://ria.ru/20210331/lyzhi-1603553233.html
В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
Горнолыжный сезон на курортах Северного Кавказа близок к завершению, но где-то еще можно найти склоны, где есть снег, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T04:07
2021-03-31T04:07
туризм
россия
архыз
северный кавказ
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
теберда
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Горнолыжный сезон на курортах Северного Кавказа близок к завершению, но где-то еще можно найти склоны, где есть снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что на метеорологической станции Гуниб (Дагестан) нет снега, а на станции Сулак фиксируется больше одного метра снега, на Рокском перевале также около метра."На Чегете почти полтора метра снега, в то же время в Теберде меньше 1 сантиметра, в Домбае - 74 сантиметра, в Терсколе около 90 сантиметров, а в Архызе снега меньше пяти сантиметров. Заканчивается сезон", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20210331/zamorozki-1603552969.html
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архыз
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россия, архыз, северный кавказ, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, теберда

В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах

04:07 31.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Сорочаны" в Московской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте Сорочаны в Московской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Горнолыжный сезон на курортах Северного Кавказа близок к завершению, но где-то еще можно найти склоны, где есть снег, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На Красной поляне на высоте 600 метров снега нет. Да, на склонах еще снег есть, но на Красной поляне уже сложно... Месяц кончается март, скоро нам ехать домой, - как у Визбора. Потихоньку надо завершать сезон горнолыжных катаний. Еще несколько дней, и уже будет сложно кататься", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что на метеорологической станции Гуниб (Дагестан) нет снега, а на станции Сулак фиксируется больше одного метра снега, на Рокском перевале также около метра.
"На Чегете почти полтора метра снега, в то же время в Теберде меньше 1 сантиметра, в Домбае - 74 сантиметра, в Терсколе около 90 сантиметров, а в Архызе снега меньше пяти сантиметров. Заканчивается сезон", - сказал Вильфанд.
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ТуризмРоссияАрхызСеверный КавказРоман ВильфандГидрометцентрМоскваТеберда
 
 
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