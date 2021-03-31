https://ria.ru/20210331/lekarstvo-1603588758.html
Мясников назвал популярное лекарство, опасное для детей
Мясников назвал популярное лекарство, опасное для детей
Детям до 12 лет нельзя давать аспирин для того, чтобы сбить высокую температуру. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:53
2021-03-31T11:53
2021-03-31T15:51
температура
александр мясников (врач)
аспирин
здоровье - общество
дети
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Детям до 12 лет нельзя давать аспирин для того, чтобы сбить высокую температуру. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Этот препарат, по словам медика, может вызывать у ребенка серьезное осложнение под названием синдром Рея — это острая печеночная недостаточность и энцефалопатия. Его развитие может привести к смерти.Поэтому ребенку лучше дать парацетамол.Ранее Мясников рассказал, что при повышенной температуре человеку можно принимать душ. Однако, если она очень высокая, то больного нужно обтирать — это облегчит его состояние. Для изменения температуры врач общей практики Александр Доленко посоветовал купить контактный электронный или стеклянный градусник с жидким элементом, который заменяет ртуть.
https://ria.ru/20210306/temperatura-1600177237.html
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температура, александр мясников (врач), аспирин, здоровье - общество, дети, общество