https://ria.ru/20210331/lekarstvo-1603588758.html

Мясников назвал популярное лекарство, опасное для детей

Мясников назвал популярное лекарство, опасное для детей

Детям до 12 лет нельзя давать аспирин для того, чтобы сбить высокую температуру. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:53

2021-03-31T11:53

2021-03-31T15:51

температура

александр мясников (врач)

аспирин

здоровье - общество

дети

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Детям до 12 лет нельзя давать аспирин для того, чтобы сбить высокую температуру. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Этот препарат, по словам медика, может вызывать у ребенка серьезное осложнение под названием синдром Рея — это острая печеночная недостаточность и энцефалопатия. Его развитие может привести к смерти.Поэтому ребенку лучше дать парацетамол.Ранее Мясников рассказал, что при повышенной температуре человеку можно принимать душ. Однако, если она очень высокая, то больного нужно обтирать — это облегчит его состояние. Для изменения температуры врач общей практики Александр Доленко посоветовал купить контактный электронный или стеклянный градусник с жидким элементом, который заменяет ртуть.

https://ria.ru/20210306/temperatura-1600177237.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

температура, александр мясников (врач), аспирин, здоровье - общество, дети, общество