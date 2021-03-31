Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/lekarstvo-1603588758.html
Мясников назвал популярное лекарство, опасное для детей
Мясников назвал популярное лекарство, опасное для детей
Детям до 12 лет нельзя давать аспирин для того, чтобы сбить высокую температуру. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:53
2021-03-31T15:51
температура
александр мясников (врач)
аспирин
здоровье - общество
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154808/40/1548084063_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1fb46d60919b77e88d95a7eb0dfcfbf0.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Детям до 12 лет нельзя давать аспирин для того, чтобы сбить высокую температуру. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Этот препарат, по словам медика, может вызывать у ребенка серьезное осложнение под названием синдром Рея — это острая печеночная недостаточность и энцефалопатия. Его развитие может привести к смерти.Поэтому ребенку лучше дать парацетамол.Ранее Мясников рассказал, что при повышенной температуре человеку можно принимать душ. Однако, если она очень высокая, то больного нужно обтирать — это облегчит его состояние. Для изменения температуры врач общей практики Александр Доленко посоветовал купить контактный электронный или стеклянный градусник с жидким элементом, который заменяет ртуть.
https://ria.ru/20210306/temperatura-1600177237.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154808/40/1548084063_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b1904ae3bcbb8eebe736e13b6e313fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
температура, александр мясников (врач), аспирин, здоровье - общество, дети, общество

Мясников назвал популярное лекарство, опасное для детей

11:53 31.03.2021 (обновлено: 15:51 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Детям до 12 лет нельзя давать аспирин для того, чтобы сбить высокую температуру. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Этот препарат, по словам медика, может вызывать у ребенка серьезное осложнение под названием синдром Рея — это острая печеночная недостаточность и энцефалопатия. Его развитие может привести к смерти.

"Поэтому везде детям в мире запрещено давать аспирин как обезболивающее либо жаропонижающее средство", — пояснил врач.

Поэтому ребенку лучше дать парацетамол.
Ранее Мясников рассказал, что при повышенной температуре человеку можно принимать душ. Однако, если она очень высокая, то больного нужно обтирать — это облегчит его состояние. Для изменения температуры врач общей практики Александр Доленко посоветовал купить контактный электронный или стеклянный градусник с жидким элементом, который заменяет ртуть.
Ребенок с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 09:17
Врач рассказала, когда не надо пить жаропонижающее
 
температураАлександр Мясников (врач)аспиринЗдоровье - ОбществоДетиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния