https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603704388.html

В Бразилии выявили новую разновидность коронавируса

В Бразилии выявили новую разновидность коронавируса

Бразилия выявила разновидность коронавируса, похожую на штамм из Южной Африки, однако это может быть и эволюционировавший бразильский штамм, сообщит президент... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:59

2021-03-31T20:59

2021-03-31T20:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сан-паулу (штат)

великобритания

бразилия

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 мар - РИА Новости. Бразилия выявила разновидность коронавируса, похожую на штамм из Южной Африки, однако это может быть и эволюционировавший бразильский штамм, сообщит президент Института Бутантан Димас Ковас."(Разновидность - ред.) похожа на штамм из Южной Африки", - сказал он журналистам.При этом люди, у которых выявлен вирус, не путешествовали и не общались с людьми, побывавшими в африканской стране. Случаи были обнаружены в штате Сан-Паулу.Ковас отметил, что есть возможность того, что выявленный вирус может быть результатом эволюции бразильского штамма P1.Штамм 501.V2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603488419.html

https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602770952.html

сан-паулу (штат)

великобритания

бразилия

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коронавирус covid-19, сан-паулу (штат), великобритания, бразилия, в мире