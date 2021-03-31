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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603704388.html
В Бразилии выявили новую разновидность коронавируса
В Бразилии выявили новую разновидность коронавируса
Бразилия выявила разновидность коронавируса, похожую на штамм из Южной Африки, однако это может быть и эволюционировавший бразильский штамм, сообщит президент... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:59
2021-03-31T20:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сан-паулу (штат)
великобритания
бразилия
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 мар - РИА Новости. Бразилия выявила разновидность коронавируса, похожую на штамм из Южной Африки, однако это может быть и эволюционировавший бразильский штамм, сообщит президент Института Бутантан Димас Ковас."(Разновидность - ред.) похожа на штамм из Южной Африки", - сказал он журналистам.При этом люди, у которых выявлен вирус, не путешествовали и не общались с людьми, побывавшими в африканской стране. Случаи были обнаружены в штате Сан-Паулу.Ковас отметил, что есть возможность того, что выявленный вирус может быть результатом эволюции бразильского штамма P1.Штамм 501.V2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603488419.html
https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602770952.html
сан-паулу (штат)
великобритания
бразилия
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коронавирус covid-19, сан-паулу (штат), великобритания, бразилия, в мире

В Бразилии выявили новую разновидность коронавируса

20:59 31.03.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / viz-arch
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 мар - РИА Новости. Бразилия выявила разновидность коронавируса, похожую на штамм из Южной Африки, однако это может быть и эволюционировавший бразильский штамм, сообщит президент Института Бутантан Димас Ковас.
"(Разновидность - ред.) похожа на штамм из Южной Африки", - сказал он журналистам.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 16:54Распространение коронавируса
В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса
При этом люди, у которых выявлен вирус, не путешествовали и не общались с людьми, побывавшими в африканской стране. Случаи были обнаружены в штате Сан-Паулу.
Ковас отметил, что есть возможность того, что выявленный вирус может быть результатом эволюции бразильского штамма P1.
Штамм 501.V2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 11:24Распространение коронавируса
Голикова оценила способность тест-систем выявлять штаммы коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Сан-Паулу (штат)ВеликобританияБразилияВ мире
 
 
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