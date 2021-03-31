https://ria.ru/20210331/koloniya-1603667854.html

Суд дал год колонии мужчине, толкнувшему росгвардейца на незаконной акции

Суд дал год колонии мужчине, толкнувшему росгвардейца на незаконной акции

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Евгения Туганкова, толкнувшего бойца Росгвардии на несогласованной акции 31 января, к одному году лишения... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:04

2021-03-31T17:04

2021-03-31T17:04

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Евгения Туганкова, толкнувшего бойца Росгвардии на несогласованной акции 31 января, к одному году лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.Отмечается, что Туганков вину признал.Органами предварительного следствия установлено, что 31 января на Пионерской площади Туганков и иные неустановленные лица нанесли не менее двух ударов кулаками в область головы и толкнули бойца омоновца. Он был задержан и арестован.Ранее Куйбышевский районный суд Петербурга назначил условный срок отцу семерых детей Андрею Ломову, толкавшего правоохранителей на несогласованной акции 23 января.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Уголовные дела были возбуждены по ряду статей, в том числе о перекрытии дорог, нарушении санитарных правил (из-за риска распространить COVID-19), нападениях на представителей власти.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), санкт-петербург, происшествия