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Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
Кофе "навынос" в российских кафе в марте подорожал по сравнению с мартом прошлого года на 11%, но почти не изменился в цене с начала года, в не очень активный... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T03:12
2021-03-31T03:12
кофе
россия
москва
санкт-петербург
общество
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кофе "навынос" в российских кафе в марте подорожал по сравнению с мартом прошлого года на 11%, но почти не изменился в цене с начала года, в не очень активный зимний сезон, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор"."По данным ИТ-компании "Эвотор", средний чек кофеен в России в марте 2021 года составил 218 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. Среднее число чеков на одну кофейню за месяц выросло в марте 2021 года на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - сообщили в компании. Эксперты при этом оценивали небольшие торговые точки, где кофе предлагают "с собой", навынос."В апреле, во время локдауна, временно не работало больше половины кофеен в РФ и в Санкт-Петербурге, в Москве - 75%. Число кофеен вернулось к прежнему уровню только к сентябрю", - также сообщили в компании. При этом в Москве средняя стоимость заказа в небольших точках продаж кофе за год выросла сильнее, чем в Санкт-Петербурге, дороже был и сам напиток: так, эта стоимость у московских кофеен в марте выросла на 11% к прошлому году - до 235 рублей, а в Санкт-Петербурге - был на 8% выше, чем в марте 2020 года, составив 211 рублей.В Северной столице при этом больше вырос спрос на кофе: например, в марте среднее число покупок в московской кофейне было на 11% выше, чем в прошлом году, а в Санкт-Петербурге - на 12%. В мае кофе навынос в Москве был на пике стоимости - тогда средний заказ стоил 262 рубля, а в течение года цена сильно варьировалась. А в Санкт-Петербурге самая высокая средняя цена заказа была в прошлогоднем августе ― 213 рублей, а в другие месяцы она составляла от 202 до 206 рублей, сообщили в "Эвоторе".Она напомнила, что в России в 2019 году среднедушевое потребление кофе впервые в истории превысило потребление чая, и эта тенденция сохранилась.
https://rsport.ria.ru/20210329/kofe-1603352858.html
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кофе, россия, москва, санкт-петербург, общество, экономика

Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год

03:12 31.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка забирает свой кофе
Девушка забирает свой кофе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кофе "навынос" в российских кафе в марте подорожал по сравнению с мартом прошлого года на 11%, но почти не изменился в цене с начала года, в не очень активный зимний сезон, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".
"По данным ИТ-компании "Эвотор", средний чек кофеен в России в марте 2021 года составил 218 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. Среднее число чеков на одну кофейню за месяц выросло в марте 2021 года на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - сообщили в компании. Эксперты при этом оценивали небольшие торговые точки, где кофе предлагают "с собой", навынос.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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"В апреле, во время локдауна, временно не работало больше половины кофеен в РФ и в Санкт-Петербурге, в Москве - 75%. Число кофеен вернулось к прежнему уровню только к сентябрю", - также сообщили в компании. При этом в Москве средняя стоимость заказа в небольших точках продаж кофе за год выросла сильнее, чем в Санкт-Петербурге, дороже был и сам напиток: так, эта стоимость у московских кофеен в марте выросла на 11% к прошлому году - до 235 рублей, а в Санкт-Петербурге - был на 8% выше, чем в марте 2020 года, составив 211 рублей.
В Северной столице при этом больше вырос спрос на кофе: например, в марте среднее число покупок в московской кофейне было на 11% выше, чем в прошлом году, а в Санкт-Петербурге - на 12%. В мае кофе навынос в Москве был на пике стоимости - тогда средний заказ стоил 262 рубля, а в течение года цена сильно варьировалась. А в Санкт-Петербурге самая высокая средняя цена заказа была в прошлогоднем августе ― 213 рублей, а в другие месяцы она составляла от 202 до 206 рублей, сообщили в "Эвоторе".
"По итогам 2020 года кофейный рынок сократился примерно на 7% из-за карантина и закрытия HoReCa, которые обеспечивали значительный вклад в развитие категории. Однако есть все основания полагать, что после снятия ограничений потребление кофе "вне дома", в том числе - "кофе с собой", - вернется к докарантинному уровню", - считает директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова.
Она напомнила, что в России в 2019 году среднедушевое потребление кофе впервые в истории превысило потребление чая, и эта тенденция сохранилась.
Покупательница в торговом центре - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
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