https://ria.ru/20210331/kofe-1603552131.html

Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год

Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год

Кофе "навынос" в российских кафе в марте подорожал по сравнению с мартом прошлого года на 11%, но почти не изменился в цене с начала года, в не очень активный... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T03:12

2021-03-31T03:12

2021-03-31T03:12

кофе

россия

москва

санкт-петербург

общество

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кофе "навынос" в российских кафе в марте подорожал по сравнению с мартом прошлого года на 11%, но почти не изменился в цене с начала года, в не очень активный зимний сезон, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор"."По данным ИТ-компании "Эвотор", средний чек кофеен в России в марте 2021 года составил 218 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. Среднее число чеков на одну кофейню за месяц выросло в марте 2021 года на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - сообщили в компании. Эксперты при этом оценивали небольшие торговые точки, где кофе предлагают "с собой", навынос."В апреле, во время локдауна, временно не работало больше половины кофеен в РФ и в Санкт-Петербурге, в Москве - 75%. Число кофеен вернулось к прежнему уровню только к сентябрю", - также сообщили в компании. При этом в Москве средняя стоимость заказа в небольших точках продаж кофе за год выросла сильнее, чем в Санкт-Петербурге, дороже был и сам напиток: так, эта стоимость у московских кофеен в марте выросла на 11% к прошлому году - до 235 рублей, а в Санкт-Петербурге - был на 8% выше, чем в марте 2020 года, составив 211 рублей.В Северной столице при этом больше вырос спрос на кофе: например, в марте среднее число покупок в московской кофейне было на 11% выше, чем в прошлом году, а в Санкт-Петербурге - на 12%. В мае кофе навынос в Москве был на пике стоимости - тогда средний заказ стоил 262 рубля, а в течение года цена сильно варьировалась. А в Санкт-Петербурге самая высокая средняя цена заказа была в прошлогоднем августе ― 213 рублей, а в другие месяцы она составляла от 202 до 206 рублей, сообщили в "Эвоторе".Она напомнила, что в России в 2019 году среднедушевое потребление кофе впервые в истории превысило потребление чая, и эта тенденция сохранилась.

https://rsport.ria.ru/20210329/kofe-1603352858.html

https://ria.ru/20210328/odezhda-1602990068.html

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кофе, россия, москва, санкт-петербург, общество, экономика