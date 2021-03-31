https://ria.ru/20210331/inoagenty-1603634569.html
Совфед поддержал закон о ежегодных отчетах НКО-иноагентов в Минюсте
Совфед поддержал закон о ежегодных отчетах НКО-иноагентов в Минюсте
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:57
2021-03-31T14:57
2021-03-31T14:57
андрей клишас
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России.В частности, согласно документу, НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, филиалы иностранных НКО будет запрещено регистрировать в жилых помещениях.Соответствующие изменения в действующий закон "О некоммерческих организациях" предусматривают, что иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО должны будут предоставлять в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.Также вводится запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.Как подчеркнул ранее председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, приятие закона вызвано необходимостью совершенствования законодательства в этой сфере для защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых государством интересов общества и государства.
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андрей клишас, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду на заседании закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО в России.
В частности, согласно документу, НКО-иноагенты и их подразделения будут обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, филиалы иностранных НКО будет запрещено регистрировать в жилых помещениях.
Соответствующие изменения в действующий закон "О некоммерческих организациях" предусматривают, что иностранные НКО-иноагенты должны будут ежегодно подавать в Минюст документы, на основе которых организация проводит свои мероприятия, или документы о том, что НКО не проводила таких мероприятий.
Кроме того, структурные подразделения иностранных НКО должны будут предоставлять в уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, где описаны объемы и источники полученных организацией средств, их предполагаемое распределение и расходование. Уточняется, что если организация продолжит свою работу после решения о ее запрете, она будет немедленно ликвидироваться по решению суда по иску Минюста.
Также вводится запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.
Как подчеркнул ранее председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
, приятие закона вызвано необходимостью совершенствования законодательства в этой сфере для защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых государством интересов общества и государства.