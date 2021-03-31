https://ria.ru/20210331/grabezh-1603588970.html

Бандиты в форме полиции ограбили епископов на 15 тысяч долларов

Бандиты в форме полиции ограбили епископов на 15 тысяч долларов

Группа вооруженных людей в полицейской форме ограбила колумбийскую конференцию католических епископов в Боготе, полиция предлагает награду за помощь в их... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:42

2021-03-31T11:42

2021-03-31T11:42

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МЕХИКО, 31 мар - РИА Новости. Группа вооруженных людей в полицейской форме ограбила колумбийскую конференцию католических епископов в Боготе, полиция предлагает награду за помощь в их поимке."От 8 до 10 человек, притворяясь представителями власти, проникли в религиозное учреждение, связали охрану и немедленно начали поиск ценных вещей, а также вынесли сейф с национальной и зарубежной валютой на сумму 55 млн песо ($15 тыс)", - заявил директор криминальных расследований колумбийской полиции Фернандо Мурильо Оррего, его слова опубликованы в Twitter ведомства.По информации местных СМИ, преступники связали и заткнули рты всем присутствующим на конференции, заперли их в одной из комнат и скрылись на четырех автомобилях.В полиции заявили, что преступление совершила организованная банда, которая заранее спланировала это ограбление, и назначили 5,5 тысяч долларов награды за помощь в их поимке. К расследованию подключились более 15 следователей из различных ведомств."Мы верим в милость Бога и эффективную работу властей в быстром прояснении этих фактов, о которых мы глубоко сожалеем, но которые не заслоняют празднование этих святых дней, составляющих центр христианской веры", - говорится в коммюнике конференции епископов, опубликованном после ограбления.

https://ria.ru/20210330/sikkhi-1603504434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богота, twitter, в мире