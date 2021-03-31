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Новая версия портала госуслуг заработала в тестовом режиме
Новая версия портала госуслуг заработала в тестовом режиме
В тестовом режиме заработала новая версия портала госуслуг, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:15
2021-03-31T16:15
2021-03-31T18:05
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В тестовом режиме заработала новая версия портала госуслуг, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства.Кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру, меняется формат взаимодействия с пользователями: читать инструкции больше не нужно, общение строится по принципу "вопрос — ответ"."Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае", — объяснил Шадаев.Старую версию планируют закрыть в третьем квартале 2021 года."Госуслуги" — это справочно-информационный портал, который работает уже 12 лет. Там есть разделы о гражданстве и регистрации, семье, соцобеспечении, налогах, занятости и многом другом. Сейчас на нем зарегистрированы около 103,2 миллиона россиян.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
В тестовом режиме заработала новая версия портала госуслуг, заявил глава Минцифры Максут Шадаев
на совещании президента с членами правительства.
"Все желающие могут с ней ознакомиться", — добавил министр.
Кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру, меняется формат взаимодействия с пользователями: читать инструкции больше не нужно, общение строится по принципу "вопрос — ответ".
"Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае", — объяснил Шадаев.
Старую версию планируют закрыть в третьем квартале 2021 года.
"Госуслуги" — это справочно-информационный портал, который работает уже 12 лет. Там есть разделы о гражданстве и регистрации, семье, соцобеспечении, налогах, занятости и многом другом. Сейчас на нем зарегистрированы около 103,2 миллиона россиян.