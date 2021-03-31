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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210331/goneniya-1603627204.html
Эксперт предрек УПЦ новую волну гонений
Эксперт предрек УПЦ новую волну гонений
Гонения на Украинскую православную церковь в ближайшее время могут усилиться, тем самым действующая власть попытается поднять свой критически низкий рейтинг и... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:21
2021-03-31T14:21
религия и мировоззрение
религия
ситуация вокруг упц
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
украинская православная церковь
петр порошенко
черногория
киев
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Гонения на Украинскую православную церковь в ближайшее время могут усилиться, тем самым действующая власть попытается поднять свой критически низкий рейтинг и заручиться поддержкой националистов, считает церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко."То, что мы видим в последние месяцы, явно свидетельствует о том, что (президент Украины Владимир) Зеленский, который первоначально все-таки отошел от того курса, который в отношении Церкви вел экс-президент Порошенко, похоже, возвращается именно к нему. Возможно, ради какой-то призрачной надежды приобрести тот электорат, который шел за Порошенко, в условиях своего крайне низкого рейтинга", - сказал Петрушко.По его мнению, нынешнее руководство страны может пойти на какие-то радикальные меры против УПЦ, чтобы "снискать поддержку националистов и угодить Западу". "Не исключено, что и со стороны Госдепартамента США, и со стороны Фанара (Константинополя - ред.) могут быть какие-то просто директивы по этому поводу. Я бы в нынешней безумной ситуации на Украине ничего не исключал... Попытки захватить лавру в Почаеве на Западной Украине, может быть, это и удастся, где больше националистов, хотя вокруг лавры всегда были какие-то люди, которые были готовы ее защищать. Ну а с Киевом, с Киево-Печерской лаврой, я думаю, этот трюк не пройдет, и народ станет на защиту, как это уже и было в прошлом", - сказал эксперт.Локдаун на Украине, полагает собеседник агентства, был введен во многом с целью не допустить массовых крестных ходов, которые планировались по всей стране на праздник Торжества православия (21 марта) и которые все-таки прошли в ряде городов, например, в Запорожье.Ранее глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что попытки захватов храмов Украинской православной церкви в западных регионах Украины происходят всё чаще, что, по его словам, связано с влиянием там на ситуацию сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко. Также, отметил архиерей, особое беспокойство вызывают дискриминационные законы в отношении УПЦ, введённые при Порошенко и заблокированные (но не отмененные) при президенте Зеленском."Процесс (против УПЦ - ред.) опять может быть запущен. Голоса с такими призывами раздаются, и мало того, что если мы раньше видели, что действовали в этом направлении сторонники Порошенко, то теперь - так называемые слуги народа", - констатировал Петрушко."К предполагаемому приезду Варфоломея могут попытаться принять какие-то демонстративные меры, чтобы выказать ему некий респект. Весь сценарий с созданием так называемой ПЦУ ("Православной церкви Украины" - ред.), как мы знаем, был навязан извне. Нельзя забывать о том списке, о котором говорили, - тех храмах и монастырях, которые предполагалось передать патриарху Варфоломею как ставропигии (представительства - ред.). В том числе фигурировала там и Киево-Печерская лавра. Поэтому какой-то "подарок" Варфоломею к его приезду вполне возможен. Я думаю, что вряд ли, конечно, к этому времени лавру ему смогут презентовать, а вот что-нибудь помельче вполне", - сказал Петрушко.В целом он полагает, что даже в случае принятия каких-то радикальных мер это не поможет Зеленскому и его соратникам. "В итоге, как мне кажется, он потеряет поддержку и со стороны тех, кто за него голосовал в надежде, что его политика будет иная, чем тот националистический и русофобский курс, который проводил Порошенко, и вряд ли он станет своим для тех националистов, на которых он рассчитывает. Мы на примере Черногории видели, насколько меры (президента Мило) Джукановича против канонической Церкви пробудили ответную реакцию со стороны населения… Я думаю, что на Украине в еще большей степени народ может стать на защиту своих святынь, и последствия трудно предсказать", - заключил эксперт.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20210210/zakon-1596733804.html
https://ria.ru/20210128/tserkov-1595026066.html
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религия, ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, украинская православная церковь, петр порошенко, черногория, киев, украина

Эксперт предрек УПЦ новую волну гонений

14:21 31.03.2021
 
© Фото : Харьковская епархия Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
 Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : Харьковская епархия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Гонения на Украинскую православную церковь в ближайшее время могут усилиться, тем самым действующая власть попытается поднять свой критически низкий рейтинг и заручиться поддержкой националистов, считает церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
"То, что мы видим в последние месяцы, явно свидетельствует о том, что (президент Украины Владимир) Зеленский, который первоначально все-таки отошел от того курса, который в отношении Церкви вел экс-президент Порошенко, похоже, возвращается именно к нему. Возможно, ради какой-то призрачной надежды приобрести тот электорат, который шел за Порошенко, в условиях своего крайне низкого рейтинга", - сказал Петрушко.
По его мнению, нынешнее руководство страны может пойти на какие-то радикальные меры против УПЦ, чтобы "снискать поддержку националистов и угодить Западу". "Не исключено, что и со стороны Госдепартамента США, и со стороны Фанара (Константинополя - ред.) могут быть какие-то просто директивы по этому поводу. Я бы в нынешней безумной ситуации на Украине ничего не исключал... Попытки захватить лавру в Почаеве на Западной Украине, может быть, это и удастся, где больше националистов, хотя вокруг лавры всегда были какие-то люди, которые были готовы ее защищать. Ну а с Киевом, с Киево-Печерской лаврой, я думаю, этот трюк не пройдет, и народ станет на защиту, как это уже и было в прошлом", - сказал эксперт.
Локдаун на Украине, полагает собеседник агентства, был введен во многом с целью не допустить массовых крестных ходов, которые планировались по всей стране на праздник Торжества православия (21 марта) и которые все-таки прошли в ряде городов, например, в Запорожье.
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00Религия и мировоззрение
Новые гонения — старые методы. Украину вернули на три года назад
Ранее глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что попытки захватов храмов Украинской православной церкви в западных регионах Украины происходят всё чаще, что, по его словам, связано с влиянием там на ситуацию сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко. Также, отметил архиерей, особое беспокойство вызывают дискриминационные законы в отношении УПЦ, введённые при Порошенко и заблокированные (но не отмененные) при президенте Зеленском.
"Процесс (против УПЦ - ред.) опять может быть запущен. Голоса с такими призывами раздаются, и мало того, что если мы раньше видели, что действовали в этом направлении сторонники Порошенко, то теперь - так называемые слуги народа", - констатировал Петрушко.
"К предполагаемому приезду Варфоломея могут попытаться принять какие-то демонстративные меры, чтобы выказать ему некий респект. Весь сценарий с созданием так называемой ПЦУ ("Православной церкви Украины" - ред.), как мы знаем, был навязан извне. Нельзя забывать о том списке, о котором говорили, - тех храмах и монастырях, которые предполагалось передать патриарху Варфоломею как ставропигии (представительства - ред.). В том числе фигурировала там и Киево-Печерская лавра. Поэтому какой-то "подарок" Варфоломею к его приезду вполне возможен. Я думаю, что вряд ли, конечно, к этому времени лавру ему смогут презентовать, а вот что-нибудь помельче вполне", - сказал Петрушко.
В целом он полагает, что даже в случае принятия каких-то радикальных мер это не поможет Зеленскому и его соратникам. "В итоге, как мне кажется, он потеряет поддержку и со стороны тех, кто за него голосовал в надежде, что его политика будет иная, чем тот националистический и русофобский курс, который проводил Порошенко, и вряд ли он станет своим для тех националистов, на которых он рассчитывает. Мы на примере Черногории видели, насколько меры (президента Мило) Джукановича против канонической Церкви пробудили ответную реакцию со стороны населения… Я думаю, что на Украине в еще большей степени народ может стать на защиту своих святынь, и последствия трудно предсказать", - заключил эксперт.
Скриншот видео, где радикалы из экстремистского движения Правый сектор (запрещено в РФ) и сторонники новой церкви Украины захватили храм в Тернопольской области. 4 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 19:21Религия и мировоззрение
Лукашевич: доклады миссии ОБСЕ не отражают факты нападок на УПЦ
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
 
Религия и мировоззрениеРелигияСитуация вокруг УПЦКонстантинопольский патриархатЭлладская православная церковьУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоЧерногорияКиевУкраина
 
 
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