Россия впервые даст императорские яйца Фаберже на выставку в Лондон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости, Мария Табак. Первая крупная выставка, посвященная международной роли фирмы Фаберже и истории ее менее известного лондонского филиала, откроется в ноябре в лондонском музее Виктории и Альберта, говорится в переданном в РИА Новости сообщении музея.
"В центре внимания выставки будут клиенты Фаберже в эдвардианском высшем обществе, триумф фирмы в Британии, а также всемирное восхищение радостной роскошью творений мастеров", — говорится в сообщении.
Три императорских пасхальных яйца Фаберже из Музеев Московского Кремля будут выставлены в Великобритании впервые – они станут частью эффектного завершения экспозиции.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Екатерина Караваева, директор департамента международной и выставочной деятельности музея, уточняет, что это яйца "Московский Кремль", модель Александровского дворца и "Трехсотлетие дома Романовых".
"По идее кураторов, они станут завершающим акцентом экспозиции — вершиной творения гения Карла Фаберже. Также на выставку от нас отправятся несколько других произведений фирмы: цветок "Анютины глазки", портсигар императора Николая II и молитвослов императрицы Александры Федоровны", — уточнила Караваева РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Патриаршего дворца музея Московского Кремля.
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Экспонаты выставки "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Патриаршего дворца музея Московского Кремля.
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
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Экспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
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Экспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
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Экспонаты выставки "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в выставочном зале Патриаршего дворца музея Московского Кремля.
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Экспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
3 из 3
Экспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
В итоге на выставке в Великобритании будут представлены более 200 экспонатов. В том числе, из Государственного Эрмитажа, а также – из Королевской коллекции Елизаветы II. Они расскажут о жизни Карла Фаберже и его фирмы, являющейся, по мнению кураторов, "символом русской искусности и элегантности", и одновременно связанной с "историей любви, гламуром и трагедией русской царской семьи".
Часть выставки, посвященная открывшемуся в 1903 году лондонскому филиалу – единственному зарубежному филиалу фирмы Фаберже – повествует о членах королевской семьи, аристократах, американских миллионерах, русских великих князьях, махараджах и финансистах, "которых объединяло одно – восхищение творениями Фаберже".
"Работы Фаберже в Британии были популярны в той же мере, что и в России", – убеждены авторы выставки.
Среди объектов, которые будут представлены в Лондоне, значатся единственный сервиз Фаберже из чистого золота, подвеска из горного хрусталя, бриллиантов и платины Альмы Пиль – одного из известнейших дизайнеров фирмы, шедевры из коллекции короля Эдуарда VII и королевы Александры, подарки от Николая II и Александры Федоровны – внучки британской королевы Виктории – английским родственникам.
Выставка пройдет с 20 ноября 2021 года по 8 мая 2022-го.
В свою очередь, в сентябре Музей Виктории и Альберта одолжит на московскую выставку "Франция и Россия. Десять веков вместе" две изысканные табакерки с акварельной миниатюрой из коллекции Анатолия Николаевича Демидова, первого князя Сан-Донато. И табакерку, находившуюся с 1926 по 1930 год в собрании Оружейной палаты, которая сегодня хранится в коллекции Музея Виктории и Альберта.
10 октября 2020, 08:00КультураЭмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле