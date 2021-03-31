https://ria.ru/20210331/faberge-1603656526.html

Россия впервые даст императорские яйца Фаберже на выставку в Лондон

Россия впервые даст императорские яйца Фаберже на выставку в Лондон

Первая крупная выставка, посвященная международной роли фирмы Фаберже и истории ее менее известного лондонского филиала, откроется в ноябре в лондонском музее... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:01

2021-03-31T19:01

2021-03-31T19:01

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карл фаберже

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ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости, Мария Табак. Первая крупная выставка, посвященная международной роли фирмы Фаберже и истории ее менее известного лондонского филиала, откроется в ноябре в лондонском музее Виктории и Альберта, говорится в переданном в РИА Новости сообщении музея.Три императорских пасхальных яйца Фаберже из Музеев Московского Кремля будут выставлены в Великобритании впервые – они станут частью эффектного завершения экспозиции. Екатерина Караваева, директор департамента международной и выставочной деятельности музея, уточняет, что это яйца "Московский Кремль", модель Александровского дворца и "Трехсотлетие дома Романовых". В итоге на выставке в Великобритании будут представлены более 200 экспонатов. В том числе, из Государственного Эрмитажа, а также – из Королевской коллекции Елизаветы II. Они расскажут о жизни Карла Фаберже и его фирмы, являющейся, по мнению кураторов, "символом русской искусности и элегантности", и одновременно связанной с "историей любви, гламуром и трагедией русской царской семьи".Часть выставки, посвященная открывшемуся в 1903 году лондонскому филиалу – единственному зарубежному филиалу фирмы Фаберже – повествует о членах королевской семьи, аристократах, американских миллионерах, русских великих князьях, махараджах и финансистах, "которых объединяло одно – восхищение творениями Фаберже"."Работы Фаберже в Британии были популярны в той же мере, что и в России", – убеждены авторы выставки.Среди объектов, которые будут представлены в Лондоне, значатся единственный сервиз Фаберже из чистого золота, подвеска из горного хрусталя, бриллиантов и платины Альмы Пиль – одного из известнейших дизайнеров фирмы, шедевры из коллекции короля Эдуарда VII и королевы Александры, подарки от Николая II и Александры Федоровны – внучки британской королевы Виктории – английским родственникам. Выставка пройдет с 20 ноября 2021 года по 8 мая 2022-го.В свою очередь, в сентябре Музей Виктории и Альберта одолжит на московскую выставку "Франция и Россия. Десять веков вместе" две изысканные табакерки с акварельной миниатюрой из коллекции Анатолия Николаевича Демидова, первого князя Сан-Донато. И табакерку, находившуюся с 1926 по 1930 год в собрании Оружейной палаты, которая сегодня хранится в коллекции Музея Виктории и Альберта.

https://ria.ru/20210302/faberzhe-1599560877.html

https://ria.ru/20201010/faberzhe-1578927976.html

виктория (австралия)

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, карл фаберже, александра федоровна, елизавета ii, виктория (австралия), лондон