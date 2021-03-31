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Совфед одобрил закон о переаттестации духовенства
Совфед одобрил закон о переаттестации духовенства
Совет Федерации одобрил в среду закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:59
2021-03-31T14:59
2021-03-31T14:59
религия и мировоззрение
совет федерации рф
госдума рф
сергей гаврилов
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.Уточняется порядок переаттестации духовенства, получившего образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получившие иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.Также, согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в Россию для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.
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совет федерации рф, госдума рф, сергей гаврилов, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.
Уточняется порядок переаттестации духовенства, получившего образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получившие иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.
Также, согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.
Ранее глава комитета Госдумы
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов
заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в Россию для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.