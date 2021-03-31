https://ria.ru/20210331/dukhovenstvo-1603635040.html

Совфед одобрил закон о переаттестации духовенства

Совфед одобрил закон о переаттестации духовенства

Совет Федерации одобрил в среду закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:59

2021-03-31T14:59

2021-03-31T14:59

религия и мировоззрение

совет федерации рф

госдума рф

сергей гаврилов

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.Уточняется порядок переаттестации духовенства, получившего образование за границей: от аттестации будут освобождены российские священнослужители, получившие иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.Также, согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в Россию для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.

https://ria.ru/20210324/rpts-1602714108.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, сергей гаврилов, общество