https://ria.ru/20210331/donbass-1603629213.html

Матвиенко призвала международное сообщество не допустить войну в Донбассе

Матвиенко призвала международное сообщество не допустить войну в Донбассе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию вокруг Донбасса для избежания гражданской войны. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:30

2021-03-31T14:30

2021-03-31T14:30

донбасс

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию вокруг Донбасса для избежания гражданской войны.По словам спикера СФ, необходимо предостеречь киевские власти от необдуманных шагов и указать на недопустимость возобновления силовых действий."Это чревато возобновлением гражданской войны, это недопустимо - в центре Европы такими способами решать внутриукраиснкий конфликт", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

донбасс

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2021

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донбасс, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире