https://ria.ru/20210331/donbass-1603629213.html
Матвиенко призвала международное сообщество не допустить войну в Донбассе
Матвиенко призвала международное сообщество не допустить войну в Донбассе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию вокруг Донбасса для избежания гражданской войны. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:30
2021-03-31T14:30
2021-03-31T14:30
донбасс
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию вокруг Донбасса для избежания гражданской войны.По словам спикера СФ, необходимо предостеречь киевские власти от необдуманных шагов и указать на недопустимость возобновления силовых действий."Это чревато возобновлением гражданской войны, это недопустимо - в центре Европы такими способами решать внутриукраиснкий конфликт", - заявила Матвиенко.
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донбасс, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию вокруг Донбасса для избежания гражданской войны.
"Все должны, и международное сообщество должно серьезно озаботиться продолжающимся нагнетанием там обстановки, чтобы, не дай Бог, не допустить новой гражданской войны, новых жертв, нового кровопролития", - заявила Матвиенко журналистам.
По словам спикера СФ, необходимо предостеречь киевские власти от необдуманных шагов и указать на недопустимость возобновления силовых действий.
"Это чревато возобновлением гражданской войны, это недопустимо - в центре Европы такими способами решать внутриукраиснкий конфликт", - заявила Матвиенко.