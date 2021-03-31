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Матвиенко призвала международное сообщество не допустить войну в Донбассе
Матвиенко призвала международное сообщество не допустить войну в Донбассе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию вокруг Донбасса для избежания гражданской войны. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:30
2021-03-31T14:30
донбасс
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию вокруг Донбасса для избежания гражданской войны.По словам спикера СФ, необходимо предостеречь киевские власти от необдуманных шагов и указать на недопустимость возобновления силовых действий."Это чревато возобновлением гражданской войны, это недопустимо - в центре Европы такими способами решать внутриукраиснкий конфликт", - заявила Матвиенко.
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донбасс, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире

Матвиенко призвала международное сообщество не допустить войну в Донбассе

14:30 31.03.2021
 
© РИА Новости / Маша Росс / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Маша Росс
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает международное сообщество обратить внимание на ситуацию вокруг Донбасса для избежания гражданской войны.

"Все должны, и международное сообщество должно серьезно озаботиться продолжающимся нагнетанием там обстановки, чтобы, не дай Бог, не допустить новой гражданской войны, новых жертв, нового кровопролития", - заявила Матвиенко журналистам.

По словам спикера СФ, необходимо предостеречь киевские власти от необдуманных шагов и указать на недопустимость возобновления силовых действий.
"Это чревато возобновлением гражданской войны, это недопустимо - в центре Европы такими способами решать внутриукраиснкий конфликт", - заявила Матвиенко.
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