Первый канал ответил на слова Матвиенко о песне Манижи для Евровидения
15:23 31.03.2021 (обновлено: 18:58 31.03.2021)
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый канал готов предоставить данные о голосовании на отборе представителя России на Евровидение по запросу Совета Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021, и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.
"Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst & Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании", — рассказали в пресс-службе.
Международный конкурс песни Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в Евровидении в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.
Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе Евровидение она выступит с песней "Russian women".