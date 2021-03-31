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https://ria.ru/20210331/dannye-1603641277.html
Первый канал ответил на слова Матвиенко о песне Манижи для Евровидения
Первый канал ответил на слова Матвиенко о песне Манижи для Евровидения
Первый канал готов предоставить данные о голосовании на отборе представителя России на Евровидение по запросу Совета Федерации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:23
2021-03-31T18:58
культура
россия
валентина матвиенко
первый канал (телеканал)
совет федерации рф
евровидение
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый канал готов предоставить данные о голосовании на отборе представителя России на Евровидение по запросу Совета Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021, и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.Международный конкурс песни Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в Евровидении в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе Евровидение она выступит с песней "Russian women".
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россия, валентина матвиенко, первый канал (телеканал), совет федерации рф, евровидение

Первый канал ответил на слова Матвиенко о песне Манижи для Евровидения

15:23 31.03.2021 (обновлено: 18:58 31.03.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Eurovision Song Contest
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый канал готов предоставить данные о голосовании на отборе представителя России на Евровидение по запросу Совета Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021, и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.

"Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst & Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании", — рассказали в пресс-службе.

Международный конкурс песни Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в Евровидении в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.
Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе Евровидение она выступит с песней "Russian women".
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КультураРоссияВалентина МатвиенкоПервый канал (телеканал)Совет Федерации РФЕвровидение
 
 
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