https://ria.ru/20210331/dannye-1603641277.html

Первый канал ответил на слова Матвиенко о песне Манижи для Евровидения

Первый канал ответил на слова Матвиенко о песне Манижи для Евровидения

Первый канал готов предоставить данные о голосовании на отборе представителя России на Евровидение по запросу Совета Федерации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:23

2021-03-31T15:23

2021-03-31T18:58

культура

россия

валентина матвиенко

первый канал (телеканал)

совет федерации рф

евровидение

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Первый канал готов предоставить данные о голосовании на отборе представителя России на Евровидение по запросу Совета Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021, и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.Международный конкурс песни Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в Евровидении в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе Евровидение она выступит с песней "Russian women".

https://ria.ru/20210329/manizha-1603240862.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, первый канал (телеканал), совет федерации рф, евровидение