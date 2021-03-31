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Правительство изменило правила выплат максимальных пособий по безработице
Правительство изменило правила выплат максимальных пособий по безработице
Правительство России расширило возможности получения максимальных пособий по безработице, изменения коснутся уволенных из-за ликвидации организаций, беременных... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:06
2021-03-31T10:06
правительство рф
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России расширило возможности получения максимальных пособий по безработице, изменения коснутся уволенных из-за ликвидации организаций, беременных и призывников, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство скорректировало правила выплат пособий по безработице в максимальном размере. Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребёнка", - говорится в сообщении.Отмечается, что максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трёх месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.Так, в первую очередь поправки коснутся граждан, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. В первые три месяца им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. Но после этого они уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесён. Максимальный размер пособия им будет начисляться с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более 5000 рублей.Обновлённые правила также защитят права беременных женщин, которые остались без работы. Если период первых трёх месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок.Кроме того, изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы (в этот период они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки). После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.
https://ria.ru/20210316/bezrabotnye-1601515268.html
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правительство рф, общество

Правительство изменило правила выплат максимальных пособий по безработице

10:06 31.03.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России расширило возможности получения максимальных пособий по безработице, изменения коснутся уволенных из-за ликвидации организаций, беременных и призывников, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство скорректировало правила выплат пособий по безработице в максимальном размере. Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребёнка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.
Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трёх месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.
Так, в первую очередь поправки коснутся граждан, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. В первые три месяца им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. Но после этого они уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесён. Максимальный размер пособия им будет начисляться с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более 5000 рублей.
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Обновлённые правила также защитят права беременных женщин, которые остались без работы. Если период первых трёх месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок.
Кроме того, изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы (в этот период они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки). После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.
 
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