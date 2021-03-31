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Опубликованы кадры, на которых показан склад оружия Барданова
Опубликованы кадры, на которых показан склад оружия Барданова
Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу в Мытищах. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:22
2021-03-31T10:22
2021-03-31T13:42
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
стрельба в мытищах
россия
госдума рф
александр хинштейн
мытищи
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу в Мытищах.На снимках — сотни коробок с боеприпасами различного калибра, в том числе в заводских упаковках, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Также в доме нашли обоймы для пулеметов Калашникова, РПК времен войны, дымовые шашки, гранаты для игры в страйкбол и много упаковок патронов иностранного производства."С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.Во вторник в Подмосковье развернулись настоящие боевые действия: пенсионер из поселка Новые Вешки не пустил в дом явившихся с обыском полицейских, открыл по ним огонь на поражение, бросил две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах.Противостояние продолжалось несколько часов, Барданов ранил спецназовца. Во время штурма в доме разгорелся пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело.
https://ria.ru/20210330/strelba-1603525927.html
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РИА Новости
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, стрельба в мытищах, россия, госдума рф, александр хинштейн, мытищи
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн
показал фотографии с арсеналом
Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу в Мытищах
.
На снимках — сотни коробок с боеприпасами различного калибра, в том числе в заводских упаковках, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.
Также в доме нашли обоймы для пулеметов Калашникова, РПК времен войны, дымовые шашки, гранаты для игры в страйкбол и много упаковок патронов иностранного производства.
"С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час", — написал парламентарий в своем Telegram
-канале.
Во вторник в Подмосковье развернулись настоящие боевые действия: пенсионер из поселка Новые Вешки не пустил в дом явившихся с обыском полицейских, открыл по ним огонь на поражение, бросил две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах.
Противостояние продолжалось несколько часов, Барданов ранил спецназовца. Во время штурма в доме разгорелся пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело.