https://ria.ru/20210331/arsenal-1603571931.html

Опубликованы кадры, на которых показан склад оружия Барданова

Опубликованы кадры, на которых показан склад оружия Барданова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу в Мытищах. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:22

2021-03-31T10:22

2021-03-31T13:42

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

стрельба в мытищах

россия

госдума рф

александр хинштейн

мытищи

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом Владимира Барданова, который вчера устроил стрельбу в Мытищах.На снимках — сотни коробок с боеприпасами различного калибра, в том числе в заводских упаковках, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Также в доме нашли обоймы для пулеметов Калашникова, РПК времен войны, дымовые шашки, гранаты для игры в страйкбол и много упаковок патронов иностранного производства."С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.Во вторник в Подмосковье развернулись настоящие боевые действия: пенсионер из поселка Новые Вешки не пустил в дом явившихся с обыском полицейских, открыл по ним огонь на поражение, бросил две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах.Противостояние продолжалось несколько часов, Барданов ранил спецназовца. Во время штурма в доме разгорелся пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603525927.html

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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, стрельба в мытищах, россия, госдума рф, александр хинштейн, мытищи