https://ria.ru/20210331/arsenal-1603566221.html

В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал

В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал

В мытищинском коттедже Владимира Барданова, который накануне открыл стрельбу по силовикам, обнаружили склад оружия, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:33

2021-03-31T09:33

2021-03-31T10:22

стрельба в мытищах

гумвд

омон россии

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В мытищинском коттедже Владимира Барданова, который накануне открыл стрельбу по силовикам, обнаружили склад оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Найдено большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что все изъятое направят на экспертизу.Во вторник в Мытищах развернулись настоящие боевые действия: пенсионер из поселка Новые Вешки не пустил в дом явившихся с обыском полицейских, открыл по ним огонь на поражение, бросил две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах. Противостояние продолжалось несколько часов, Барданов ранил спецназовца. Силовикам пришлось применить гранатомет, в доме разгорелся пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603525927.html

мытищи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, гумвд, омон россии, мытищи, происшествия