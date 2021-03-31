https://ria.ru/20210331/arsenal-1603566221.html
В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал
В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал
В мытищинском коттедже Владимира Барданова, который накануне открыл стрельбу по силовикам, обнаружили склад оружия, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:33
2021-03-31T09:33
2021-03-31T10:22
стрельба в мытищах
гумвд
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мытищи
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В мытищинском коттедже Владимира Барданова, который накануне открыл стрельбу по силовикам, обнаружили склад оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Найдено большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что все изъятое направят на экспертизу.Во вторник в Мытищах развернулись настоящие боевые действия: пенсионер из поселка Новые Вешки не пустил в дом явившихся с обыском полицейских, открыл по ним огонь на поражение, бросил две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах. Противостояние продолжалось несколько часов, Барданов ранил спецназовца. Силовикам пришлось применить гранатомет, в доме разгорелся пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело.
https://ria.ru/20210330/strelba-1603525927.html
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РИА Новости
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стрельба в мытищах, гумвд, омон россии, мытищи, происшествия
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В мытищинском коттедже Владимира Барданова, который накануне открыл стрельбу по силовикам, обнаружили склад оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Найдено большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что все изъятое направят на экспертизу.
Во вторник в Мытищах
развернулись настоящие боевые действия: пенсионер из поселка Новые Вешки не пустил в дом явившихся с обыском полицейских, открыл по ним огонь на поражение, бросил две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах.
Противостояние продолжалось несколько часов, Барданов ранил спецназовца. Силовикам пришлось применить гранатомет, в доме разгорелся пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело.