https://ria.ru/20210331/android-1603658214.html
Android-смартфоны заподозрили в передаче данных на серверы Google
Android-смартфоны заподозрили в передаче данных на серверы Google
Смартфоны, работающие на ОС Android, передают в Google гораздо больше данных, чем iPhone на серверы Apple. К такому выводу пришел исследователь Дуглас Лей из... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:25
2021-03-31T16:25
2021-03-31T16:25
наука
google
apple iphone
google android
apple ios
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154787/82/1547878205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40b1b1c734a9b9f8dad15a80d5b78c1e.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Смартфоны, работающие на ОС Android, передают в Google гораздо больше данных, чем iPhone на серверы Apple. К такому выводу пришел исследователь Дуглас Лей из исландского Тринити-колледжа.При включении каждый Android-смартфон отправляет на серверы Google 1 МБ информации, а iPhone – всего лишь 42 КБ. В режиме ожидания за 12 часов, как установил исследователь, устройства с "роботом" на борту отправили пакет данных на мегабайт, тогда как iOS-гаджет передал 52 КБ.Оказалось, что смартфоны отправляют данные даже при банальном просмотре настроек. Особенно "разговорчивыми" являются предустановленные приложения, вроде Chrome, причем телеметрия от них уходит, даже если пользователь не пользуется софтом.И даже запрет телеметрии не дает ожидаемого результат — смартфоны из обоих "лагерей" продолжают исправно посылать пакеты данных на серверы Google и Apple.Как сообщает Mysmartprice, в Google не согласились с результатами исследования и назвали его метод некорректным. Сбор данных в корпорации назвали гарантией эффективной работы смартфона. В Apple добавили, что в iOS работают средства защиты, которые не дают отслеживать местоположение пользователей.
https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154787/82/1547878205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47a8177b1ebfe724237ca81e6ee0e202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, apple iphone, google android, apple ios, apple, технологии