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Сенаторы рассмотрят закон о "гаражной амнистии"
Сенаторы рассмотрят закон о "гаражной амнистии"
Совет Федерации рассмотрит на заседании в среду закон о "гаражной амнистии". РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:28
2021-03-31T06:28
россия
андрей шевченко
совет федерации рф
москва
политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит на заседании в среду закон о "гаражной амнистии".Закон вводит механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие до 30 декабря 2004 года.Предусматривается, что "гаражная амнистия" будет распространяться не только на капитальные строения, но и на некапитальные гаражи, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу. Воспользоваться "амнистией" смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника.Закон закрепляет гарантии для инвалидов на внеочередное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей и на бесплатное использование таких участков для стоянки технических или других средств передвижения вблизи их места жительства.Законом предусматривается механизм, который позволит гражданам с 1 сентября 2021 года зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними.Как отмечал ранее первый зампред профильного комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко, принятие закона позволит обеспечить права и интересы граждан и ввести в гражданский оборот значительное количество объектов.
https://ria.ru/20210331/zakon-1603555347.html
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россия, андрей шевченко, совет федерации рф, москва, политика

Сенаторы рассмотрят закон о "гаражной амнистии"

06:28 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит на заседании в среду закон о "гаражной амнистии".
Закон вводит механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие до 30 декабря 2004 года.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Предусматривается, что "гаражная амнистия" будет распространяться не только на капитальные строения, но и на некапитальные гаражи, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу. Воспользоваться "амнистией" смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника.
Закон закрепляет гарантии для инвалидов на внеочередное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей и на бесплатное использование таких участков для стоянки технических или других средств передвижения вблизи их места жительства.
Законом предусматривается механизм, который позволит гражданам с 1 сентября 2021 года зарегистрировать права на гаражи и земельные участки под ними.
Как отмечал ранее первый зампред профильного комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко, принятие закона позволит обеспечить права и интересы граждан и ввести в гражданский оборот значительное количество объектов.
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