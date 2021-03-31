Карабахский конфликт нашел свое решение, заявил Алиев
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БАКУ, 31 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что нагорно-карабахский конфликт является решенным, и заявил, что в настоящее время на карте мира нет территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".
"В ночь с 9 на 10 ноября президенты Азербайджана и России, премьер-министр Армении подписали заявление. Согласно заявлению, наши остальные районы были возвращены нам политическими путями. Тем самым вопрос решился военно-политическими путями. Уже с полной уверенностью можно сказать, что нагорно-карабахский вопрос, нагорно-карабахская проблема нашла свое решение. Сейчас нет территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Азербайджан решил данный вопрос, добился исторической победы и начал восстановительные работы на разрушенных территориях", - сказал Алиев, выступая на саммите Тюркского совета в режиме видеоконференции.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.