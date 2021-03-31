https://ria.ru/20210331/aliev-1603680094.html

Карабахский конфликт нашел свое решение, заявил Алиев

Карабахский конфликт нашел свое решение, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что нагорно-карабахский конфликт является решенным, и заявил, что в настоящее время на карте мира РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:04

2021-03-31T18:04

2021-03-31T18:04

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 31 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что нагорно-карабахский конфликт является решенным, и заявил, что в настоящее время на карте мира нет территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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2021

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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире