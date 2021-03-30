https://ria.ru/20210330/zakon-1603430480.html

Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках

Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках

Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон во исполнение поправок в Конституцию РФ, разрешающий действующему президенту вновь претендовать... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:26

2021-03-30T12:26

2021-03-30T12:34

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совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон во исполнение поправок в Конституцию РФ, разрешающий действующему президенту вновь претендовать на два президентских срока.Совфед рассмотрит его на заседании 31 марта.Одним из авторов документа выступил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Закон устанавливает, что не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок. Это положение не применяется к президенту РФ, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением.

https://ria.ru/20210305/prezident-1600102870.html

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россия, совет федерации рф, политика