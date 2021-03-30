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Ученый из ЮУрГУ стал лауреатом премии Research Excellence Award Russia
Ученый из ЮУрГУ стал лауреатом премии Research Excellence Award Russia
Профессор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Денис Винник стал лауреатом премии Research Excellence Award Russia 2021, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:43
2021-03-30T15:43
2021-03-30T15:46
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Профессор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Денис Винник стал лауреатом премии Research Excellence Award Russia 2021, сообщили в пресс-службе вуза.В Москве объявили победителей премии Research Excellence Award Russia 2021 компании "Elsiever", приуроченной к Году науки и технологий. В список вошли российские ученые, известные в мировом сообществе, среди которых доктор химических наук, профессор ЮУрГУ Денис Винник.Область деятельности профессора связана с созданием новых функциональных материалов в моно- и поликристаллической форме с модифицированной структурой и "настраиваемыми" свойствами. Особое внимание уделяется материалам на основе феррита бария, одному из самых распространенных оксидных материалов с постоянно растущим практическим потенциалом.Ежегодную премию Research Excellence Award Russia 2021 вручают наиболее цитируемым авторам и организациям из Европы, Азии и стран Латинской Америки. Первую премию провели в 2004 году в Китае.Премию поддержал Российский Союз ректоров, Российская академия наук, Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере и МИА "Россия Сегодня".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, университетская наука, навигатор абитуриента, российский фонд фундаментальных исследований, российская академия наук, южно-уральский государственный университет, российский союз ректоров, москва
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Профессор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Денис Винник стал лауреатом премии Research Excellence Award Russia 2021, сообщили в пресс-службе вуза.
В Москве объявили победителей премии Research Excellence Award Russia 2021 компании "Elsiever", приуроченной к Году науки и технологий. В список вошли российские ученые, известные в мировом сообществе, среди которых доктор химических наук, профессор ЮУрГУ Денис Винник.
"Получение данной премии для меня было полной неожиданностью, так как мониторинг и экспертизу результатов работы участников конкурса компания "Elsiever" проводит самостоятельно. От конкурсантов не требуется подачи каких-либо заявок. Тем не менее, разумеется, таким новостям я был очень рад! Это международная организация высокого уровня, которая высоко отметила результаты работы нашей команды", – прокомментировал Денис Винник.
Область деятельности профессора связана с созданием новых функциональных материалов в моно- и поликристаллической форме с модифицированной структурой и "настраиваемыми" свойствами. Особое внимание уделяется материалам на основе феррита бария, одному из самых распространенных оксидных материалов с постоянно растущим практическим потенциалом.
Ежегодную премию Research Excellence Award Russia 2021 вручают наиболее цитируемым авторам и организациям из Европы, Азии и стран Латинской Америки. Первую премию провели в 2004 году в Китае.
Премию поддержал Российский Союз ректоров, Российская академия наук, Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере и МИА "Россия Сегодня".