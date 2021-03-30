https://ria.ru/20210330/yuurgu-1603473145.html

Ученый из ЮУрГУ стал лауреатом премии Research Excellence Award Russia

Ученый из ЮУрГУ стал лауреатом премии Research Excellence Award Russia

Профессор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Денис Винник стал лауреатом премии Research Excellence Award Russia 2021, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:43

2021-03-30T15:43

2021-03-30T15:46

общество

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

российский фонд фундаментальных исследований

российская академия наук

южно-уральский государственный университет

российский союз ректоров

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603471343_0:107:3092:1846_1920x0_80_0_0_d98ee2a9d36c8728d64baa56ad7671c0.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Профессор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Денис Винник стал лауреатом премии Research Excellence Award Russia 2021, сообщили в пресс-службе вуза.В Москве объявили победителей премии Research Excellence Award Russia 2021 компании "Elsiever", приуроченной к Году науки и технологий. В список вошли российские ученые, известные в мировом сообществе, среди которых доктор химических наук, профессор ЮУрГУ Денис Винник.Область деятельности профессора связана с созданием новых функциональных материалов в моно- и поликристаллической форме с модифицированной структурой и "настраиваемыми" свойствами. Особое внимание уделяется материалам на основе феррита бария, одному из самых распространенных оксидных материалов с постоянно растущим практическим потенциалом.Ежегодную премию Research Excellence Award Russia 2021 вручают наиболее цитируемым авторам и организациям из Европы, Азии и стран Латинской Америки. Первую премию провели в 2004 году в Китае.Премию поддержал Российский Союз ректоров, Российская академия наук, Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере и МИА "Россия Сегодня".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, университетская наука, навигатор абитуриента, российский фонд фундаментальных исследований, российская академия наук, южно-уральский государственный университет, российский союз ректоров, москва