https://ria.ru/20210330/vzyatki-1603429100.html

Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток

Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток

Российское общество стало больше интересоваться и отстаивать свои права, раскрывать правоохранителям взяточников, что и сказалось на росте выявленных... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:20

2021-03-30T12:20

2021-03-30T12:20

янис юкша

россия

общество

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российское общество стало больше интересоваться и отстаивать свои права, раскрывать правоохранителям взяточников, что и сказалось на росте выявленных коррупционных преступлений, заявил РИА Новости адвокат Янис Юкша.Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что число коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8% - с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи, почти половина из них связана со взяточничеством, причем в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей."Прокуратура указывает нам, что, оказывается, количество взяток за последний отчетный период выросло... Я хотел бы не согласиться с уважаемым ведомством. Я имею в виду, что на сегодняшний день серьезным образом стали работать над этой проблемой. И совершенно очевидно, что количество выявляемых подобных преступлений увеличивается. Люди постепенно начинают понимать, что закон – универсальное средство достижения тех или иных желаемых результатов. То есть, попросту говоря, когда у них начинают вымогать взятку, они обращаются в правоохранительные органы, что раньше не наблюдалось", - сказал Юкша.Адвокат отметил, что россияне в последние годы повысили свою правовую грамотность, стали больше интересоваться правовой системой, как она работает, чаще отстаивать свои права законными способами.Кроме того, по его словам, постоянно появляющаяся в СМИ информация о задержании взяточников самого разного уровня "отрезвляюще действует" на общество, люди предпочитают выбирать законные пути решения своих проблем. Граждане стали сами "сдавать взятковымогателей", и за счет этого статистика по выявлению коррупционных преступлений тоже растет, заметил Юкша.Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков добавил, что взаимодействие с гражданами и некоммерческими организациями повысит результативность борьбы с коррупцией."Для достижения лучшего эффекта надо активней взаимодействовать с гражданами и НКО, которые оказывают подчас серьезную помощь в выявлении подобных преступлений", - пояснил собеседник.

https://ria.ru/20210330/vzyatki-1603418320.html

https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

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янис юкша , россия, общество