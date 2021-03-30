https://ria.ru/20210330/vzyatki-1603418320.html

Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России

Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России

Создание условий для бесконтактного общения граждан и представителей власти поспособствует снижению мелкого взяточничества в России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:29

2021-03-30T11:29

2021-03-30T11:29

юрий жданов

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/98144/92/981449281_0:116:2223:1366_1920x0_80_0_0_b70bcf39461023963a6eb753325acd52.jpg

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Создание условий для бесконтактного общения граждан и представителей власти поспособствует снижению мелкого взяточничества в России, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что число коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8% - с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи, почти половина из них связана со взяточничеством, причем в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей."Рост коррупционных преступлений за счет мелкого взяточничества - это сигнал со стороны прокуратуры, который требует более глубокого анализа. С одной стороны, за этим может стоять погоня правоохранителей за показателями борьбы с коррупцией, по которым оценивается эффективность их работы. При этом результативность такой деятельности иногда сомнительна, так как на практике разграничение благодарности и взятки, как правило, склоняется в пользу взятки, а такая оценка не всегда объективна. С другой стороны, это сигнал законодателю о необходимости декриминализации мелкого взяточничества", - сказал Жданов.По его словам, для борьбы с мелким, "бытовым взяточничеством" надо прежде всего устранять преграды, которые делают их возможными.Глава МПА также отметил, что выявление взяточников и расхитителей - необходимый элемент обеспечения экономической безопасности страны и нормального функционирования российской экономики, но ещё более значимой задачей является возвращение похищенных активов.

https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, россия, общество