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Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России
Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России
Создание условий для бесконтактного общения граждан и представителей власти поспособствует снижению мелкого взяточничества в России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:29
2021-03-30T11:29
юрий жданов
россия
общество
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Создание условий для бесконтактного общения граждан и представителей власти поспособствует снижению мелкого взяточничества в России, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что число коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8% - с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи, почти половина из них связана со взяточничеством, причем в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей."Рост коррупционных преступлений за счет мелкого взяточничества - это сигнал со стороны прокуратуры, который требует более глубокого анализа. С одной стороны, за этим может стоять погоня правоохранителей за показателями борьбы с коррупцией, по которым оценивается эффективность их работы. При этом результативность такой деятельности иногда сомнительна, так как на практике разграничение благодарности и взятки, как правило, склоняется в пользу взятки, а такая оценка не всегда объективна. С другой стороны, это сигнал законодателю о необходимости декриминализации мелкого взяточничества", - сказал Жданов.По его словам, для борьбы с мелким, "бытовым взяточничеством" надо прежде всего устранять преграды, которые делают их возможными.Глава МПА также отметил, что выявление взяточников и расхитителей - необходимый элемент обеспечения экономической безопасности страны и нормального функционирования российской экономики, но ещё более значимой задачей является возвращение похищенных активов.
https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
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юрий жданов, россия, общество

Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России

11:29 30.03.2021
 
© Fotolia / oldbunyipКоррупция
Коррупция - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Fotolia / oldbunyip
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Создание условий для бесконтактного общения граждан и представителей власти поспособствует снижению мелкого взяточничества в России, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что число коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8% - с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи, почти половина из них связана со взяточничеством, причем в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей.
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25 марта, 08:00
Не укради и не соблазни — новый этап в борьбе с коррупцией
"Рост коррупционных преступлений за счет мелкого взяточничества - это сигнал со стороны прокуратуры, который требует более глубокого анализа. С одной стороны, за этим может стоять погоня правоохранителей за показателями борьбы с коррупцией, по которым оценивается эффективность их работы. При этом результативность такой деятельности иногда сомнительна, так как на практике разграничение благодарности и взятки, как правило, склоняется в пользу взятки, а такая оценка не всегда объективна. С другой стороны, это сигнал законодателю о необходимости декриминализации мелкого взяточничества", - сказал Жданов.
По его словам, для борьбы с мелким, "бытовым взяточничеством" надо прежде всего устранять преграды, которые делают их возможными.
"Как правило, мелкая взятка – это результат неправильного порядка или регулирования. Главный выход - это бесконтактное общение гражданина и представителя власти. Так, когда камеры на дорогах заменили инспекторов, взяточничество на трассах сильно уменьшилось. А штрафов стали собирать больше", - пояснил Жданов.
Глава МПА также отметил, что выявление взяточников и расхитителей - необходимый элемент обеспечения экономической безопасности страны и нормального функционирования российской экономики, но ещё более значимой задачей является возвращение похищенных активов.
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10 марта, 15:21
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
 
Юрий ЖдановРоссияОбщество
 
 
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