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В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
В январе и феврале число коррупционных преступлений выросло на 11,8 процента, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T03:11
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республика башкортостан
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москва
краснодарский край
коррупция
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В январе и феврале число коррупционных преступлений выросло на 11,8 процента, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.Так, количество таких преступлений достигло 7,1 тысячи по сравнению с 6,3 тысячи в январе-феврале прошлого года. При этом в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. В тройку регионов с наибольшим количеством случаев мелкого взяточничества вошли Башкирия, Москва и Краснодарский край.В целом за два месяца этого года число экономических преступлений выросло незначительно — всего на процент. Но в общей структуре преступности их удельный вес увеличился с 7,8 до 8,3 процента. Больше 7,5 тысячи из них совершены в крупном и особо крупном размере, это около 30 процентов от всех экономических преступлений.Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html
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россия, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф, москва, краснодарский край, коррупция, общество

В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году

03:11 30.03.2021 (обновлено: 13:08 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В январе и феврале число коррупционных преступлений выросло на 11,8 процента, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
Так, количество таких преступлений достигло 7,1 тысячи по сравнению с 6,3 тысячи в январе-феврале прошлого года.

"В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1 процента", — говорится в сообщении.

При этом в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. В тройку регионов с наибольшим количеством случаев мелкого взяточничества вошли Башкирия, Москва и Краснодарский край.
В целом за два месяца этого года число экономических преступлений выросло незначительно — всего на процент. Но в общей структуре преступности их удельный вес увеличился с 7,8 до 8,3 процента. Больше 7,5 тысячи из них совершены в крупном и особо крупном размере, это около 30 процентов от всех экономических преступлений.
Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 миллиарда рублей.
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