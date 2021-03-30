https://ria.ru/20210330/vzyatki-1603384881.html

В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году

В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году

В январе и феврале число коррупционных преступлений выросло на 11,8 процента, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T03:11

2021-03-30T03:11

2021-03-30T13:08

россия

республика башкортостан

генеральная прокуратура рф

москва

краснодарский край

коррупция

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В январе и феврале число коррупционных преступлений выросло на 11,8 процента, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.Так, количество таких преступлений достигло 7,1 тысячи по сравнению с 6,3 тысячи в январе-феврале прошлого года. При этом в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. В тройку регионов с наибольшим количеством случаев мелкого взяточничества вошли Башкирия, Москва и Краснодарский край.В целом за два месяца этого года число экономических преступлений выросло незначительно — всего на процент. Но в общей структуре преступности их удельный вес увеличился с 7,8 до 8,3 процента. Больше 7,5 тысячи из них совершены в крупном и особо крупном размере, это около 30 процентов от всех экономических преступлений.Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценивается в 65,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html

россия

республика башкортостан

москва

краснодарский край

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россия, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф, москва, краснодарский край, коррупция, общество