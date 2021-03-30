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Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака
Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака
Вулкан Мерапи на острове Ява в Индонезии выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра в юго-западном направлении, сообщает агентство Antara со ссылкой на РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:01
2021-03-30T18:01
2021-03-30T18:01
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мартиника
индонезия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вулкан Мерапи на острове Ява в Индонезии выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра в юго-западном направлении, сообщает агентство Antara со ссылкой на национальный Центр исследования геологических катастроф.За несколько часов до этого сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы, которая разлилась на расстояние 1 тысячи метров, а также около 50 небольших землетрясений.Ранее в понедельник было зафиксировано около шести выбросов лавы.Вулканическое облако – это облако горячего газа, очень быстро передвигающееся по склону вулкана во время извержения. Мелкие частицы пыли и пепла попадают в облако, убивающее все на своем пути. В 1902 году такое вулканическое облако уничтожило всех, кроме одного человека, в городе Сан-Пьер, на острове Мартиника.Мерапи - самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие - около двух раз в год.
https://ria.ru/20210330/vulkany-1603387909.html
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ява (остров), мартиника, индонезия, в мире