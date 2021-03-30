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Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака
Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака
Вулкан Мерапи на острове Ява в Индонезии выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра в юго-западном направлении, сообщает агентство Antara со ссылкой на РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:01
2021-03-30T18:01
ява (остров)
мартиника
индонезия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вулкан Мерапи на острове Ява в Индонезии выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра в юго-западном направлении, сообщает агентство Antara со ссылкой на национальный Центр исследования геологических катастроф.За несколько часов до этого сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы, которая разлилась на расстояние 1 тысячи метров, а также около 50 небольших землетрясений.Ранее в понедельник было зафиксировано около шести выбросов лавы.Вулканическое облако – это облако горячего газа, очень быстро передвигающееся по склону вулкана во время извержения. Мелкие частицы пыли и пепла попадают в облако, убивающее все на своем пути. В 1902 году такое вулканическое облако уничтожило всех, кроме одного человека, в городе Сан-Пьер, на острове Мартиника.Мерапи - самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие - около двух раз в год.
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ява (остров), мартиника, индонезия, в мире

Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячие облака

18:01 30.03.2021
 
© AP Photo / Slamet RiyadiГора-вулкан Мерапи извергает пепел в городе Джокьякарта, Индонезия. 22 мая 2018
Гора-вулкан Мерапи извергает пепел в городе Джокьякарта, Индонезия. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / Slamet Riyadi
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вулкан Мерапи на острове Ява в Индонезии выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра в юго-западном направлении, сообщает агентство Antara со ссылкой на национальный Центр исследования геологических катастроф.
За несколько часов до этого сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 19 выбросов лавы, которая разлилась на расстояние 1 тысячи метров, а также около 50 небольших землетрясений.
Ранее в понедельник было зафиксировано около шести выбросов лавы.
Вулканическое облако – это облако горячего газа, очень быстро передвигающееся по склону вулкана во время извержения. Мелкие частицы пыли и пепла попадают в облако, убивающее все на своем пути. В 1902 году такое вулканическое облако уничтожило всех, кроме одного человека, в городе Сан-Пьер, на острове Мартиника.
Мерапи - самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие - около двух раз в год.
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