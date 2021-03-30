https://ria.ru/20210330/vepsy-1603449554.html

Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы

Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы

Их язык похож на финский или венгерский, по воскресеньям они собираются "большой семьей" и готовят калитки и сканцы. Вместо святочных гаданий ходят "комедить", а когда идут в лес, несут с собой гостинец для духов. Как живут современные вепсы - малочисленный финно-угорский народ, расселенный между Карелией, Ленинградской и Вологодской областями.

2021-03-30T14:00

2021-03-30T14:00

2021-03-30T14:55

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Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы Их язык похож на финский или венгерский, по воскресеньям они собираются "большой семьей" и готовят калитки и сканцы. Вместо святочных гаданий ходят "комедить", а когда идут в лес, несут с собой гостинец для духов. Как живут современные вепсы - малочисленный финно-угорский народ, расселенный между Карелией, Ленинградской и Вологодской областями. audio/mpeg

Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы Их язык похож на финский или венгерский, по воскресеньям они собираются "большой семьей" и готовят калитки и сканцы. Вместо святочных гаданий ходят "комедить", а когда идут в лес, несут с собой гостинец для духов. Как живут современные вепсы - малочисленный финно-угорский народ, расселенный между Карелией, Ленинградской и Вологодской областями. audio/mpeg

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аудио, подкаст, ленинградская область, вологодская область, республика карелия, история, общество