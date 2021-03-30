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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210330/vepsy-1603449554.html
Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы
Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы
Их язык похож на финский или венгерский, по воскресеньям они собираются "большой семьей" и готовят калитки и сканцы. Вместо святочных гаданий ходят "комедить", а когда идут в лес, несут с собой гостинец для духов. Как живут современные вепсы - малочисленный финно-угорский народ, расселенный между Карелией, Ленинградской и Вологодской областями.
2021-03-30T14:00
2021-03-30T14:55
истории.doc
подкаст
ленинградская область
вологодская область
республика карелия
история
общество
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Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы
Их язык похож на финский или венгерский, по воскресеньям они собираются "большой семьей" и готовят калитки и сканцы. Вместо святочных гаданий ходят "комедить", а когда идут в лес, несут с собой гостинец для духов. Как живут современные вепсы - малочисленный финно-угорский народ, расселенный между Карелией, Ленинградской и Вологодской областями.
audio/mpeg
Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы
Их язык похож на финский или венгерский, по воскресеньям они собираются "большой семьей" и готовят калитки и сканцы. Вместо святочных гаданий ходят "комедить", а когда идут в лес, несут с собой гостинец для духов. Как живут современные вепсы - малочисленный финно-угорский народ, расселенный между Карелией, Ленинградской и Вологодской областями.
audio/mpeg
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аудио, подкаст, ленинградская область, вологодская область, республика карелия, история, общество

Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы

14:00 30.03.2021 (обновлено: 14:55 30.03.2021)
 
Истории.doc
Увеселительные похороны и злая невестка. Во что верят и как живут вепсы
Вчера, 14:00
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Их язык похож на финский или венгерский, по воскресеньям они собираются "большой семьей" и готовят калитки и сканцы. Вместо святочных гаданий ходят "комедить", а когда идут в лес, несут с собой гостинец для духов. Как живут современные вепсы - малочисленный финно-угорский народ, расселенный между Карелией, Ленинградской и Вологодской областями.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Юлия Мирей
Голоса эпизода: Наталья Шашина, Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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