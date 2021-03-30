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В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"
В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"
Ежегодная двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященная проблемам ближневосточного региона, открывается во вторник в Москве. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T00:23
2021-03-30T00:23
россия
виталий наумкин
организация освобождения палестины
сергей лавров
российская академия наук
нато
джо байден
москва
сирия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ежегодная двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященная проблемам ближневосточного региона, открывается во вторник в Москве.В конференции примут участие более 50 экспертов из 19 стран, включая Великобританию, Египет, Израиль, Иран, Ливан, ОАЭ, Палестину, Россию, Саудовскую Аравию, Сирию, США, Турцию. Кроме того, перед участниками дискуссии выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров, советник президента ОАЭ, бывший госминистр по иностранным делам Анвар Гаргаш, старший советник министра иностранных дел Ирана, экс-посол Ирана в РФ Мехди Санаи, член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, лидер московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля" Кадри Джамиль и другие политические деятели, дипломаты и представители экспертного сообщества.В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса в этом году конференция пройдет в смешанном формате: онлайн и офлайн.Участники дискуссии сосредоточатся на вопросах о возрождении региона, а также обсудят возросшую роль России на Ближнем Востоке, трансформацию политических систем в регионе и изменение характера участия внешних игроков в делах Ближнего Востока. Ожидается, что эксперты также проанализируют отношения между США после прихода к власти Джо Байдена с Саудовской Аравией, сдвиги в отношениях между арабскими странами и Израилем, рост напряженности между Францией и Турцией как членами НАТО.Специально к началу конференции будет опубликован доклад клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН по ключевым проблемам Ближнего Востока и основным тенденциям в развитии региона. Авторы доклада представят актуальную расстановку политических сил в ближневосточных странах на современном этапе развития, который характеризуется как "новое арабское возрождение", и проанализируют долгосрочные последствия от нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем.
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россия, виталий наумкин, организация освобождения палестины, сергей лавров, российская академия наук, нато, джо байден, москва, сирия, палестина, сша, египет, политика

В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"

00:23 30.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа ближневосточной конференции клуба "Валдай" в Москве
На ближневосточной конференции клуба Валдай в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ежегодная двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященная проблемам ближневосточного региона, открывается во вторник в Москве.
В конференции примут участие более 50 экспертов из 19 стран, включая Великобританию, Египет, Израиль, Иран, Ливан, ОАЭ, Палестину, Россию, Саудовскую Аравию, Сирию, США, Турцию. Кроме того, перед участниками дискуссии выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров, советник президента ОАЭ, бывший госминистр по иностранным делам Анвар Гаргаш, старший советник министра иностранных дел Ирана, экс-посол Ирана в РФ Мехди Санаи, член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Мадждалани, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, лидер московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля" Кадри Джамиль и другие политические деятели, дипломаты и представители экспертного сообщества.
В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса в этом году конференция пройдет в смешанном формате: онлайн и офлайн.
Участники дискуссии сосредоточатся на вопросах о возрождении региона, а также обсудят возросшую роль России на Ближнем Востоке, трансформацию политических систем в регионе и изменение характера участия внешних игроков в делах Ближнего Востока. Ожидается, что эксперты также проанализируют отношения между США после прихода к власти Джо Байдена с Саудовской Аравией, сдвиги в отношениях между арабскими странами и Израилем, рост напряженности между Францией и Турцией как членами НАТО.
Специально к началу конференции будет опубликован доклад клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН по ключевым проблемам Ближнего Востока и основным тенденциям в развитии региона. Авторы доклада представят актуальную расстановку политических сил в ближневосточных странах на современном этапе развития, который характеризуется как "новое арабское возрождение", и проанализируют долгосрочные последствия от нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем.
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РоссияВиталий НаумкинОрганизация освобождения ПалестиныСергей ЛавровРоссийская академия наукНАТОДжо БайденМоскваСирияПалестинаСШАЕгипетПолитика
 
 
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