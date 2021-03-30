https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603405135.html

Эфиопия ждет поступления документов на регистрацию "Спутника V"

Эфиопия ждет поступления документов на регистрацию "Спутника V"

Эфиопия ждет, когда из России поступят документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в африканской стране, и готова закупить препарат, ели будут... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:11

2021-03-30T10:11

2021-03-30T11:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алемайеху тегену

коронавирусы

the lancet

здоровье - общество

эфиопия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Эфиопия ждет, когда из России поступят документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в африканской стране, и готова закупить препарат, ели будут для этого финансовые возможности, сообщил РИА Новости эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау."Мы также хотели бы получить помощь от российского правительства в виде вакцины "Спутник V". Российские компании могут пройти процедуру регистрации в Эфиопии, чтобы поставки вакцины стали возможны", - сказал он.По его словам, "по последней информации, российская сторона обратилась по вопросу регистрации "Спутника V" в Эфиопии". "Мы ждем, когда поступят необходимые документы", - добавил дипломат.Он также отметил, что "когда у Эфиопии будут финансовые возможности, она будет готова купить вакцину".Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в около 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.Читайте полный текст интервью >>>

эфиопия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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