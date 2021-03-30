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Эфиопия ждет поступления документов на регистрацию "Спутника V"
Эфиопия ждет поступления документов на регистрацию "Спутника V"
Эфиопия ждет, когда из России поступят документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в африканской стране, и готова закупить препарат, ели будут... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:11
2021-03-30T10:11
2021-03-30T11:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алемайеху тегену
коронавирусы
the lancet
здоровье - общество
эфиопия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Эфиопия ждет, когда из России поступят документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в африканской стране, и готова закупить препарат, ели будут для этого финансовые возможности, сообщил РИА Новости эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау."Мы также хотели бы получить помощь от российского правительства в виде вакцины "Спутник V". Российские компании могут пройти процедуру регистрации в Эфиопии, чтобы поставки вакцины стали возможны", - сказал он.По его словам, "по последней информации, российская сторона обратилась по вопросу регистрации "Спутника V" в Эфиопии". "Мы ждем, когда поступят необходимые документы", - добавил дипломат.Он также отметил, что "когда у Эфиопии будут финансовые возможности, она будет готова купить вакцину".Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в около 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алемайеху тегену, коронавирусы, the lancet, здоровье - общество, эфиопия, в мире
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Эфиопия
ждет, когда из России поступят документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V
" в африканской стране, и готова закупить препарат, ели будут для этого финансовые возможности, сообщил РИА Новости эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену
Аргау.
"Мы также хотели бы получить помощь от российского правительства в виде вакцины "Спутник V". Российские компании могут пройти процедуру регистрации в Эфиопии, чтобы поставки вакцины стали возможны", - сказал он.
По его словам, "по последней информации, российская сторона обратилась по вопросу регистрации "Спутника V" в Эфиопии". "Мы ждем, когда поступят необходимые документы", - добавил дипломат.
Он также отметил, что "когда у Эфиопии будут финансовые возможности, она будет готова купить вакцину".
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в около 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet
, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.
Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.