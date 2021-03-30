https://ria.ru/20210330/efiopiya-1603407978.html

Алемайеху Тегену Аргау: Эфиопия будет готова купить "Спутник V"

Алемайеху Тегену Аргау: Эфиопия будет готова купить "Спутник V"

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой о том, хочет ли Аддис-Абеба купить российскую... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:00

2021-03-30T11:00

2021-03-30T11:01

вакцина "спутник v"

алемайеху аргау

россия

эфиопия

интервью

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Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой о том, хочет ли Аддис-Абеба купить российскую вакцину от коронавируса, и что для этого нужно, как идет работа над проектом сооружения в стране атомной электростанции. Он также сообщил, что сейчас происходит в эфиопском штате Тыграй, где в конце прошлого года прошла военная операция властей, возможно ли повторение тех событий, поделился мнением о ходе переговоров по плотине "Возрождение", строительство которой вызвало серьезные разногласия между Эфиопией, Египтом и Суданом.– Что все-таки произошло осенью в северном штате Эфиопии Тыграе? Ряд СМИ называют произошедшее войной, которая к тому же еще не завершена. Что происходит в регионе сейчас?– Это не война. Это было нарушением порядка: хунта атаковала наших военных, убила наших солдат и разрушила много объектов инфраструктуры, обстреляла больницы и госучреждения.Операция по наведению порядка была завершена 28 ноября, когда силы национальной армии взяли под контроль Мекеле (столица штата – ред). После этого федеральные власти вместе с временными властями региона сконцентрировались на стабилизации обстановки в Тыграе, восстановлении разрушенной инфраструктуры.В настоящее время власти мобилизовали силы для того, чтобы обеспечить регион необходимыми продуктами, необходимой гуманитарной поддержкой. Продовольственными и непродовольственными товарами уже обеспечены 4,2 миллиона человек.В Тыграе находятся 240 сотрудников ООН и более тысячи представителей гуманитарных организаций. Правительство работает в сотрудничестве с ними, чтобы помочь нуждающимся.– А есть ли данные о числе погибших в Тыграе в результате обострения ситуации?– Что касается жертв конфликта, у нас нет данных. В настоящее время почти все сферы восстанавливаются, жизнь возвращается в прежнее русло.Ущерб, нанесенный Тыграю в результате нападения хунты, оценивается в миллионы долларов, а если оценивать в нашей национальной валюте, то речь идет о миллиардах. Правительство очень заботится о народе Тыграя, мобилизовало ресурсы для Тыграя. Ожидает помощи от международных доноров.Мы работаем с властями в Тыграе, ведется расследование, чтобы наказать организаторов нападения. Федеральное правительство, полиция, военные работают сообща, чтобы привести их к ответственности. Уже найдена половина организаторов, другая половина скрывается в лесах, они передвигаются с места на место, меняют внешность.– Есть ли опасность, что они снова организуют нападение?– У них нет никаких возможностей для этого.– Еще одна тема, которая привлекает внимание СМИ, – переговоры по плотине "Возрождение", которая строится в Эфиопии. Что сейчас происходит с ними?– С июня прошлого года переговоры проходят на площадке Африканского союза. Африканский союз предоставил Эфиопии, Египту и Судану жизнеспособную платформу и облегчил проведение трехсторонних переговоров, чтобы мы смогли достичь по их итогам результата, который устраивает все стороны.Эфиопия полагает, что переговоры под эгидой Африканского союза позволят прийти к соглашению. Это лучшая площадка для этого. Эфиопия не заинтересована в том, чтобы кто-то еще вмешивался в этот переговорный процесс, не заинтересована в приглашении посредников на переговоры – ни США, ни ООН, ни Европы.Мы считаем, что все разногласия могут быть решены на основе Декларации о принципах, которая была подписана лидерами трех стран в 2015 году.Однако Египет и Судан в нарушение этого документа приглашают других партнеров – США, ООН, Евросоюз, чтобы они выступали посредниками, при этом официально не сообщая Эфиопии. Такого рода действия неприемлемы. В соответствии с Декларацией о принципах от 23 марта 2015 года три страны договорились решать любые спорные вопросы путем согласования и их обсуждения главами государств и правительств. Я хотел бы подчеркнуть, что Эфиопия твердо привержена позиции решить вопросы по плотине через диалог, через переговоры, нацеленные на достижение доверия с двумя странами ниже по течению.Демократическая Республика Конго (нынешний председатель в Африканском союзе – ред.) планирует провести очную встречу в Киншасе в начале следующего месяца.– Значит, Эфиопия не поддерживает подключение к переговорному процессу посредников?– Приглашение посредников – это определенная процедура в соответствии с пунктом 10 Декларации о принципах. Если три страны на уровне министров иностранных дел и министров водных ресурсов договариваются об этом, то этот вопрос, в соответствии с пунктом 10, выносится на рассмотрение глав государств. Если главы государств соглашаются пригласить посредников, это становится возможным. А если две страны без согласия Эфиопии приглашают посредников, то это неприемлемо.– А что сейчас происходит на строительной площадке плотины?– Сейчас не сезон дождей. Он наступит в июле, и тогда будет проведено второе заполнение плотины.– Известно, что в Эфиопии скоро пройдут всеобщие выборы, уже шестые по счету для страны. Какие перспективы, как страна готовится к ним?– Действительно, в июне у нас пройдут шестые всеобщие выборы. Сейчас завершается подготовка к ним. Правительство Эфиопии с самого начала показало твердую решимость провести их свободно, честно, демократично. С начала реформы предпринято много усилий расширить политическое и демократическое пространство. Нескольким изгнанным ранее оппозиционным политикам и политическим партиям разрешено вести свою деятельность внутри страны. Новый закон о выборах установил новые правила для регистрации политических партий.Выборы пройдут свободно, справедливо и с широким участием политических сил.– Если говорить о сотрудничестве с Россией, то не могли бы вы рассказать, как продвигается проект по строительству в Эфиопии АЭС в сотрудничестве с "Росатомом"?– По этой теме есть хорошее развитие. Двустороннее соглашение с "Росатомом" ратифицировано нашим парламентом. Это очень важно. В настоящее время стороны работают над процессом реализации, занимаются вопросом информирования общественности и вопросами неразглашения. Все эти вопросы очень важны.Все вопросы по этой теме продвигаются в соответствии с планом, согласованным двумя сторонами.– А что после ратификации соглашения парламентом Эфиопии?– Подписание премьер-министром и направление соглашения в министерство иностранных дел России. Это будет означать, что документ согласован обеими сторонами. Это уже сделано.– Определено ли уже местоположение будущей АЭС?– Я не могу сказать, где она будет построена. Даже не могу сказать, будет ли она в северной или южной, западной, восточной или центральной части страны. Место АЭС, ее конструкция будут определены после необходимого изучения. Все это уже в процессе.– Какие российско-эфиопские контакты планируются в ближайшее время?– С начала текущего года уже были разные контакты между представителями властей и бизнеса двух стран, они проходили в формате онлайн.Премьер-министр Эфиопии 24 марта принял участие в международной межпартийной конференции "Россия– Африка: Возрождая традиции". Он выступил с речью о долгих исторических и политических связях двух наших стран и перспективах. Такие контакты будут продолжаться в будущем.– Когда премьер-министр Эфиопии господин Абий Ахмед посетит с визитом Россию?– Представители правительства Эфиопии очень хотят посетить Россию, но пока пандемия не дает такой возможности.– Какие сейчас наиболее важные вопросы сотрудничества между Россией и Эфиопией?– Сотрудничество в сфере энергетики, космоса. В сфере космоса скоро будет подписан меморандум о взаимопонимании. Две стороны как раз сейчас в процессе обсуждения.– Какие планы у Эфиопии по вакцине "Спутник V"?– Население Эфиопии составляет 115 миллионов человек. По программе COVAX мы получили 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.Правительство Эфиопии объявило о планах вакцинировать 20% населения страны к концу 2021 года. Мы также хотели бы получить помощь от российского правительства в виде вакцины "Спутник V". Российские компании могут пройти процедуру регистрации в Эфиопии, чтобы поставки вакцины стали возможны. Мы приглашаем их, чтобы они прошли регистрацию. Эфиопия готова.По последней информации, российская сторона обратилась по вопросу регистрации "Спутник V" в Эфиопии. Мы ждем, когда поступят необходимые документы. Когда у нас будут финансовые возможности, Эфиопия будет готова купить вакцину.

https://radiosputnik.ria.ru/20201129/1586814044.html

https://ria.ru/20200715/1574349503.html

https://ria.ru/20200214/1564660438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", алемайеху аргау, россия, эфиопия, интервью