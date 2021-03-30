Глава МВД Украины выступил за свободное развитие русского языка в стране
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КИЕВ, 30 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он в ней является языком общения и культуры, а также потому, что на нем писали сотни украинских писателей.
"Русский, крымско-татарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут на Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!" - написал Аваков в своем Facebook.
По его словам, Украине стоит развивать русский язык, так как на нем писали сотни украинских писателей.
"Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?" - добавил Аваков.
Ранее Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам.
Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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