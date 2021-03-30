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https://ria.ru/20210330/syabitova-1603477801.html
Сябитова объяснила, почему сравнивает мужчин с консервными банками
Сябитова объяснила, почему сравнивает мужчин с консервными банками
Известная сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова продолжает советовать подписчикам в Instagram, как сделать семейную жизнь... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:44
2021-03-30T19:44
шоубиз
психология отношений
шоу-бизнес
роза сябитова
семья
свадьба
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Известная сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова продолжает советовать подписчикам в Instagram, как сделать семейную жизнь счастливой и гармоничной.Ранее она рассказала, каких рисков надо избегать на первых свиданиях, а также назвала главное качество мудрой жены.На этот раз сваха обратила внимание потенциальных невест на то, что неразборчивость и торопливость при выборе спутника жизни приводит к печальным последствиям, поскольку женщины часто "любят глазами". При этом она сравнила выбор мужчины с покупкой консервной банки.Так же, по ее словам, обстоит дело и с мужчинами: избранник может быть высоким и сильным, "но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом".Другой же, продолжает она, может выглядеть менее презентабельно на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть жену или детей.
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психология отношений, шоу-бизнес, роза сябитова, семья, свадьба

Сябитова объяснила, почему сравнивает мужчин с консервными банками

19:44 30.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Известная сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова продолжает советовать подписчикам в Instagram, как сделать семейную жизнь счастливой и гармоничной.
Ранее она рассказала, каких рисков надо избегать на первых свиданиях, а также назвала главное качество мудрой жены.
На этот раз сваха обратила внимание потенциальных невест на то, что неразборчивость и торопливость при выборе спутника жизни приводит к печальным последствиям, поскольку женщины часто "любят глазами". При этом она сравнила выбор мужчины с покупкой консервной банки.

"Железная банка – лишь носитель чего-то важного для вас, но ориентироваться только на упаковку нельзя. Ведь всем известно, что упаковка может быть без единого внешнего изъяна, но сроки ее годности будут сильно просрочены, и в ней окажется протухший продукт", – пояснила свою мысль Роза Сябитова.

Так же, по ее словам, обстоит дело и с мужчинами: избранник может быть высоким и сильным, "но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом".
Другой же, продолжает она, может выглядеть менее презентабельно на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть жену или детей.

"Отсюда мой совет: относитесь к мужчине, как к консервной банке!" – пишет сваха и интересуется у подписчиц, по какому принципу они выбирают себе мужа.

Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 02:50Шоубиз
Роза Сябитова объяснила, почему после 35 лет многие не могут выйти замуж
 
Шоубизпсихология отношенийШоу-бизнесРоза СябитоваСемьяСвадьба
 
 
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