https://ria.ru/20210330/syabitova-1603477801.html

Сябитова объяснила, почему сравнивает мужчин с консервными банками

Сябитова объяснила, почему сравнивает мужчин с консервными банками

Известная сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова продолжает советовать подписчикам в Instagram, как сделать семейную жизнь... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:44

2021-03-30T19:44

2021-03-30T19:44

шоубиз

психология отношений

шоу-бизнес

роза сябитова

семья

свадьба

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Известная сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова продолжает советовать подписчикам в Instagram, как сделать семейную жизнь счастливой и гармоничной.Ранее она рассказала, каких рисков надо избегать на первых свиданиях, а также назвала главное качество мудрой жены.На этот раз сваха обратила внимание потенциальных невест на то, что неразборчивость и торопливость при выборе спутника жизни приводит к печальным последствиям, поскольку женщины часто "любят глазами". При этом она сравнила выбор мужчины с покупкой консервной банки.Так же, по ее словам, обстоит дело и с мужчинами: избранник может быть высоким и сильным, "но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом".Другой же, продолжает она, может выглядеть менее презентабельно на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть жену или детей.

https://ria.ru/20210312/syabitova-1600795905.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология отношений, шоу-бизнес, роза сябитова, семья, свадьба