https://ria.ru/20210317/syabitova-1601623087.html

Сваха Сябитова назвала главное качество мудрой жены

Сваха Сябитова назвала главное качество мудрой жены

Ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова на своей странице в Instagram дала совет женщинам, которые хотят мира и благополучия в семье. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:51

2021-03-17T12:51

2021-03-17T12:51

шоу-бизнес

шоубиз

психология отношений

мудрость

отношения

роза сябитова

семья

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова на своей странице в Instagram дала совет женщинам, которые хотят мира и благополучия в семье.Для этого, пишет самая известная сваха страны, надо стать мудрой женой и усвоить, что даже после свадьбы муж не будет целиком принадлежать только ей. С ним, отмечает Сябитова, все равно останутся и друзья, и родители.Телеведущая советует уважительно относиться к родным мужа, поскольку они – "часть его жизни".Она также призывает женщин не обольщаться, думая, что если муж проводит с ней много времени, то друзья не вернутся в его жизнь. "Вернутся, потому что друзья для мужчины важнее, чем подруги для женщины", – уверяет сваха и телеведущая.

https://ria.ru/20210312/syabitova-1600795905.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, психология отношений, мудрость, отношения, роза сябитова, семья