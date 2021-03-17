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Сваха Сябитова назвала главное качество мудрой жены
Сваха Сябитова назвала главное качество мудрой жены
Ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова на своей странице в Instagram дала совет женщинам, которые хотят мира и благополучия в семье. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:51
2021-03-17T12:51
2021-03-17T12:51
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психология отношений
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отношения
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова на своей странице в Instagram дала совет женщинам, которые хотят мира и благополучия в семье.Для этого, пишет самая известная сваха страны, надо стать мудрой женой и усвоить, что даже после свадьбы муж не будет целиком принадлежать только ей. С ним, отмечает Сябитова, все равно останутся и друзья, и родители.Телеведущая советует уважительно относиться к родным мужа, поскольку они – "часть его жизни".Она также призывает женщин не обольщаться, думая, что если муж проводит с ней много времени, то друзья не вернутся в его жизнь. "Вернутся, потому что друзья для мужчины важнее, чем подруги для женщины", – уверяет сваха и телеведущая.
https://ria.ru/20210312/syabitova-1600795905.html
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шоу-бизнес, психология отношений, мудрость, отношения, роза сябитова, семья
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова на своей странице в Instagram дала
совет женщинам, которые хотят мира и благополучия в семье.
Для этого, пишет самая известная сваха страны, надо стать мудрой женой и усвоить, что даже после свадьбы муж не будет целиком принадлежать только ей. С ним, отмечает Сябитова, все равно останутся и друзья, и родители.
"Сочувствую тем, у кого возникла неприязнь к новым родственникам или друзьям мужа, ведь не случайно говорят в народе, что золовка (сестра мужа) – злая головка, но настоятельно советую потерпеть и постараться сдружиться с ними", – пишет сваха.
Телеведущая советует уважительно относиться к родным мужа, поскольку они – "часть его жизни".
"Но если вы попытаетесь "устранить" эту его часть, как показывает практика, вы потеряете хорошего мужа", – отмечает Роза Сябитова.
Она также призывает женщин не обольщаться, думая, что если муж проводит с ней много времени, то друзья не вернутся в его жизнь. "Вернутся, потому что друзья для мужчины важнее, чем подруги для женщины", – уверяет сваха и телеведущая.