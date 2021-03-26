https://ria.ru/20210326/syabitova-1602836762.html

Сваха Сябитова предупредила о рисках на первом свидании

Сваха Сябитова предупредила о рисках на первом свидании

Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала о том, как обезопасить себя на первом свидании. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T00:48

2021-03-26T00:48

2021-03-26T11:45

психология отношений

отношения

шоубиз

шоу-бизнес

роза сябитова

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала о том, как обезопасить себя на первом свидании.По словам Сябитовой, не меньше половины мужчин и женщин, которые знакомятся в Сети и не только, не знают друг о друге элементарного (фамилии, места проживания, учебы или работы), но все-таки решаются на романтические встречи, которые иногда могут быть очень опасны.Сваха не рекомендует соглашаться на первое свидание в позднее время суток, особенно ночью."Романтика романтикой, но лежать на кладбище или зарезанной где-нибудь в лесополосе у дороги не очень-то и романтично. Поэтому два-три первых свидания должны происходить в людном общественном месте", — настаивает она.По мнению Сябитовой, если избранник на первых встречах "ведет себя неадекватно" (ругается, кричит, пьет много алкоголя), с ним нельзя оставаться один на один и разрешать провожать."Имейте с собой в кармане наличные деньги на такси или заранее договоритесь с кем-то из друзей или родственников, чтобы вас увезли", — советует Роза Сябитова.Телеведущая также считает, что на первые свидания не стоит одеваться слишком сексуально. "Супер-мини, декольте и обнаженные спины всегда подают мужчинам сигнал о вашей готовности к интимному сближению. Не все мужчины, даже в целом благополучные, в состоянии остановить себя. Синяки, шишки и порванное платье могут оказаться самым легким результатом от такого вашего экспромта", — предупреждает знаменитая сваха.

https://ria.ru/20210312/syabitova-1600795905.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология отношений, отношения, шоу-бизнес, роза сябитова