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Сваха Сябитова предупредила о рисках на первом свидании
Сваха Сябитова предупредила о рисках на первом свидании
Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала о том, как обезопасить себя на первом свидании. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:48
2021-03-26T00:48
2021-03-26T11:45
психология отношений
отношения
шоубиз
шоу-бизнес
роза сябитова
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала о том, как обезопасить себя на первом свидании.По словам Сябитовой, не меньше половины мужчин и женщин, которые знакомятся в Сети и не только, не знают друг о друге элементарного (фамилии, места проживания, учебы или работы), но все-таки решаются на романтические встречи, которые иногда могут быть очень опасны.Сваха не рекомендует соглашаться на первое свидание в позднее время суток, особенно ночью."Романтика романтикой, но лежать на кладбище или зарезанной где-нибудь в лесополосе у дороги не очень-то и романтично. Поэтому два-три первых свидания должны происходить в людном общественном месте", — настаивает она.По мнению Сябитовой, если избранник на первых встречах "ведет себя неадекватно" (ругается, кричит, пьет много алкоголя), с ним нельзя оставаться один на один и разрешать провожать."Имейте с собой в кармане наличные деньги на такси или заранее договоритесь с кем-то из друзей или родственников, чтобы вас увезли", — советует Роза Сябитова.Телеведущая также считает, что на первые свидания не стоит одеваться слишком сексуально. "Супер-мини, декольте и обнаженные спины всегда подают мужчинам сигнал о вашей готовности к интимному сближению. Не все мужчины, даже в целом благополучные, в состоянии остановить себя. Синяки, шишки и порванное платье могут оказаться самым легким результатом от такого вашего экспромта", — предупреждает знаменитая сваха.
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психология отношений, отношения, шоу-бизнес, роза сябитова
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала
о том, как обезопасить себя на первом свидании.
По словам Сябитовой, не меньше половины мужчин и женщин, которые знакомятся в Сети и не только, не знают друг о друге элементарного (фамилии, места проживания, учебы или работы), но все-таки решаются на романтические встречи, которые иногда могут быть очень опасны.
"Чтобы вы не пополнили статистику МВД совершенных преступлений, рекомендую воспользоваться элементарными правилами безопасности", — написала телеведущая в своем в Instagram.
Сваха не рекомендует соглашаться на первое свидание в позднее время суток, особенно ночью.
"Романтика романтикой, но лежать на кладбище или зарезанной где-нибудь в лесополосе у дороги не очень-то и романтично. Поэтому два-три первых свидания должны происходить в людном общественном месте", — настаивает она.
По мнению Сябитовой, если избранник на первых встречах "ведет себя неадекватно" (ругается, кричит, пьет много алкоголя), с ним нельзя оставаться один на один и разрешать провожать.
"Имейте с собой в кармане наличные деньги на такси или заранее договоритесь с кем-то из друзей или родственников, чтобы вас увезли", — советует Роза Сябитова.
"Обязательно сформируйте у вашего нового знакомого полное понимание того, что о ваших первых свиданиях проинформированы родственники или друзья. Сделайте при нем кому-нибудь звонок и, глядя на него, сообщите, с кем вы и где проводите время. Это может отвести от вас очень большую беду, так как человек, замысливший что-то плохое, при такой постановке дела может не решиться на задуманное", — отметила она.
Телеведущая также считает, что на первые свидания не стоит одеваться слишком сексуально.
"Супер-мини, декольте и обнаженные спины всегда подают мужчинам сигнал о вашей готовности к интимному сближению. Не все мужчины, даже в целом благополучные, в состоянии остановить себя. Синяки, шишки и порванное платье могут оказаться самым легким результатом от такого вашего экспромта", — предупреждает знаменитая сваха.